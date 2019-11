Frijns blinkt uit met inhaalrace: "Je moet je kansen pakken"

Frijns moest zich vrijdag voor de eerste race kwalificeren in de eerste groep, toen de baan er nog erg vuil bijlag. Dat bleek een behoorlijk nadeel en zo zat er voor de Limburger niet meer in dan de twaalfde startplek op het stratencircuit van Ad Diriyah. Met de snelheid van zijn team Envision Virgin Racing, een klantenteam van Audi, zat het nochtans snor. Frijns topte de eerste training, teamgenoot Sam Bird was de snelste in de tweede sessie.

Bird rukte in de race van de vijfde startplaats op naar voren en pakte een mooie overwinning na inhaalacties op onder anderen Mercedes-duo Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries. Frijns volgde het voorbeeld van zijn Britse collega en sneed door het veld met enkele geslaagde inhaalbewegingen, waaronder een dubbele positiewinst ten nadele van landgenoot Nyck de Vries en polesitter Alexander Sims.

"Ik wilde eigenlijk alleen maar insturen en zag dat de twee mannen voor mij breed gingen”, deed Frijns zijn verhaal aan Motorsport.com. "Na een safety car zit iedereen dicht tegen elkaar aan. Met drie ronden te gaan weet je dan dat mensen dingen gaan proberen. Ik was niet echt in de positie om Nyck aan te vallen, maar als je een kans krijgt moet je die pakken."

"Ik denk dat we het maximum eruit hebben gehaald met een eerste en vijfde plaats voor het team. Het is altijd mooi dat je meteen van bij de start snel bent. Omdat ik in de eerste kwalificatiegroep moest rijden, zat er niet meer in dan de twaalfde startplaats. We wisten dat we een goed pakket hadden, dus het was een goede dag voor ons."

De Formule E heeft voor dit seizoen de Attack Mode nog een beetje opgevoerd, zodat rijders twee keer per race een grotere vermogensboost kunnen ophalen. Daarvoor moeten ze wel van de ideale rijlijn afwijken, wat al snel een seconde en een positie kan kosten. Het snelheidsverschil is iets minder drastisch dan de DRS in de Formule 1 en volgens Frijns is de balans net juist. "Ik denk dat het goed is voor de races", vond Frijns. "Het is iets beter dan vorig jaar. Ik had schrik dat het zoals de DRS zou zijn in de Formule 1 en je simpelweg voorbij de wagen voor je zou rijden, maar dat is niet het geval. Het moet niet meer zijn dan dit."

Met medewerking van Alex Kalinauckas en Jake Boxall-Legge