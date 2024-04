Nog voordat de kwalificatie voor de E-Prix in Monaco begon kwam het nieuws door dat Sam Bird de rest van het weekend moet toekijken. De Brit crashte in Saint-Devote in de eerste vrije training en liep daarbij een gebroken pols op. Taylor Barnard - die ook in de Formule 2 actief is - werd opgetrommeld door McLaren om dit weekend het team te vertegenwoordigen.

Groep A: Frijns op haar na door

In de eerste groep was het de beurt aan Nyck de Vries en Robin Frijns om zich in de top-vier te rijden. Beide heren hadden tot nu toe geen goed track record in de kwalificatie dit seizoen en in het prinsdom wilden ze daar verandering in brengen. Nagenoeg alle coureurs zochten direct het asfalt op, met Frijns voorop.

De inleidende beschietingen voorspelden dat het een enorm gevecht zou worden voor de top-vier en dus voor het doorgaan naar de duels. Nagenoeg het hele veld zat binnen een halve seconde. Frijns en De Vries zaten net buiten de top-vier en moesten in hun tweede snelle ronde uit een ander vaatje tappen.

Bij het vallen van de vlag was duidelijk dat zowel Frijns als De Vries het net niet haalden. Frijns werd op twee duizendsten vijfde, De Vries bleef op korte afstand op P8 steken. Mitch Evans, Maximilian Günther, Pascal Wehrlein en Antonio Félix da Costa sloegen toe en drongen wel door naar de duels.

Groep B: Harde tik voor Dennis en Hughes

Met rookie Barnard achter het stuur van de McLaren begon groep B aan de sessie met een paar grote namen. Na de inleidende beschietingen leek het erop dat we bijvoorbeeld al afscheid mochten nemen van Nick Cassidy en Jake Dennis. Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne, Sébastien Buemi en Jake Hughes zaten er wel goed bij.

Tot ieders verbazing was het Edoardo Mortara die in de tweede aanzet razendsnel was. De Mahindra-teamgenoot van De Vries pakte de kop met nog anderhalf minuut te gaan. Dat was niet voldoende uiteindelijk, want Vandoorne, Cassidy, Vergne en Buemi trokken nog fel van leer en grepen de belangrijke top-vier klasseringen. Regerend wereldkampioen Jake Dennis was het grootste slachtoffer, hij kwam niet verder dan P9. Ook Hughes - nog polesitter in Misano - viel al vroeg af.

Kwartfinales

De eerste kwartfinale werd een gevecht tussen Werhlein en Günther. Vanaf het eerste moment was duidelijk dat Wehrlein een stuk sneller was. Eerstgenoemde Duitser pakte in elke sector de snellere tijd en wist daardoor zijn landgenoot af te troeven. Blijdschap bij Porsche, de kampioenschapsleider stootte door naar de halve finale.

Da Costa en Evans waren de volgende die aan de beurt waren voor hun duel. Evans begon uitstekend en sloeg al gauw een gat op zijn Portugese tegenstander. Evans was dusdanig veel sneller dat hij Da Costa echt geen schijn van kans gaf. De Jaguar-coureur noteerde zelfs de snelste tijd van het hele weekend in Monaco.

Het duel Envision-Jaguar, oftewel Buemi versus Cassidy volgde. De gaten bleven de hele ronde nagenoeg gelijk, maar Cassidy had iets de overhand ten opzichte van zijn concurrent. Een klein foutje zorgde er niet voor dat de Nieuw-Zeelander zijn halve finale plek verspeelde, want in de laatste sector was hij ruimschoots sneller. Cassidy door, Buemi strandde in de kwartfinale.

Het DS Penske-duel volgde. Vergne en Vandoorne maakten er in sector één een heus gevecht om elke duizendste van, maar Vandoorne was in de tweede sector veel sneller. Vergne repareerde dat nog enigszins in de slotfase van de ronde, maar het gat was al geslagen. Vandoorne mocht dus verder voor pole vechten, Vergne was klaar.

Halve finale en finale

Wehrlein en Evans zorgden voor het duel in de eerste halve finale. Na het eerste gedeelte van het circuit was het nog enorm spannend, want per baansectie wisselde de koppositie. Het was echter Wehrlein die daarna de gashendel opentrok en Evans de hielen liet zien. Het gat was bijna vierenhalve tienden onderaan de streep.

De andere halve finale werd het duel tussen Vandoorne en Cassidy. Na een powerslide in bocht één raakte Vandoorne vroeg op achterstand. De Belg zette alles op alles om het gat te dichten en na een fout van Cassidy viel het zijn kant op. De Jaguar-coureur tikte de muur aan en kon pole vergeten. Rondom het zwembad ging het mis, waarbij de stuurstang flink verbogen raakte. Vandoorne mocht zich opmaken voor de strijd om pole.

De resultaten uit het verleden tussen Wehrlein en Vandoorne voorspelden een heus spektakelstuk. In São Paulo dit seizoen scheelde het bijvoorbeeld maar twee duizendsten tussen beide heren in de duels. Wehrlein begon net iets sneller en bouwde die voorsprong in de eerste sector zelfs wat uit naar een tiende. Het gat was echter niet groot en dus zette Vandoorne alles op alles om het gat te dichten. Wehrlein vond echter nog meer snelheid in de Porsche en greep een steeds grotere voorsprong. Daarmee was de derde pole voor 2024 een feit voor Wehrlein.

Uitslag kwalificatie E-Prix Monaco