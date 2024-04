Chaotische E-Prix Monaco prooi voor Evans, Nederlanders buiten de punten

Met de dreiging van regen in de lucht begon het Formule E-veld om net iets na 15 uur aan de E-Prix van Monaco. Pascal Wehrlein mocht als eerste aan de race beginnen en hield de koppositie vast bij de start. Stoffel Vandoorne moest zijn tweede positie ondertussen met hand en tand verdedigen, maar deed dat met verve. Verder achterin had Robin Frijns een voldoende start en hield P10 vast, terwijl de andere Nederlander in het veld Nyck de Vries het een stuk lastiger had. De Vries verloor veel tijd en posities in de openingsronde.

Wehrlein was de eerste die de attack mode activeerde en in zijn kielzog kozen ook wat concurrenten hetzelfde te doen. Wehrlein verloor echter zijn leidende positie aan Vandoorne en ook Mitch Evans, Nick Cassidy en Jean-Eric Vergne konden er langs.

In de vierde ronde ging het helemaal mis met Norman Nato. De Andretti-coureur verloor zijn voorvleugel en moest een hele ronde zonder. Het leverde veel schade op Niet veel later was ook Sébastien Buemi aan de beurt. De Envision-couruer werd in de Loews-hairpin de banden in gedrukt. Het was daarmee duidelijk dat zowel Nato als Buemi moesten hopen op een wonder. In de herhaling bleek dat Buemi er bijzonder weinig aan kon doen, hij werd door Sergio Sette Camara de muur in gedrukt.

Harde klap Mortara

Nauwelijks een halve ronde later was de schrik groot toen Edoardo Mortara ineens in de muur stond. De teamgenoot van De Vries was rond het zwembad hard van de baan gestuiterd en ongenadig hard in de muur geramd. De Zwitser mocht van geluk spreken dat het niet vervelender afliep en dat hij zonder kleerscheuren kon uitstappen. Ook de achtervolgers kwamen goed weg, onder andere Sergio Sette Camara kon maar net om de brokstukken heen.

De safety car werd de baan op gestuurd. Het was echter niet zo dat iedereen dat direct door had, want de voorvleugel van McLaren-coureur Jake Hughes raakte los nadat hij achterop bij zijn voorganger reed. De Brit moest de pits opzoeken en wist dat het een nagenoeg onmogelijke opgave ging worden om punten te scoren.

Wie dacht dat daarna de incidenten klaar waren, kwam bedrogen uit. Regerend wereldkampioen Jake Dennis raakte zijn voorvleugel kwijt en kon zo een goede klassering op zijn buik schrijven. Ook Frijns had schade en hij zakte flink door het veld weg. Hij bleef wel doorrijden. Niet veel later werd duidelijk wat er loos was, de voorvleugel van de Envision was compleet losgeraakt. De Limburger moest een nieuwe neus halen, wat hem de kansen op punten kostte.

Volgende safety car

Met nog vier rondjes op de teller knalde Nic Müller zijn ABT Cupra nog even de muur in, mede dankzij een tik van Hughes. De wedstrijdleiding kon niet anders dan de safety car de baan op sturen, waardoor het veld weer in elkaar werd gedrukt. Het was nog afwachten of het veld weer in gang kon worden getrokken voor de slotfase, maar zoals wel vaker lieten de marshals in Monaco zich van hun beste kant zien en hadden de boel snel opgeruimd

Met nog drie rondes te gaan werd het een heuse sprint richting de finish. Evans vertrok op een onverwachts moment - bij het insturen van Rascasse - maar Cassidy en de rest van het veld waren bij de pinken. Evans trok echter flink door en bouwde een kleine voorsprong op. De Vries hing ondertussen aan het staartje van de top-twaalf en hield daarmee uitzicht op de eerste punten na zijn terugkeer in de elektrische klasse.

Het Jaguar-duo Cassidy en Evans slopen ondertussen weg bij de rest van het veld en gingen op weg naar de eerste een-twee in de Formule E sinds Berlijn vorig seizoen. Evans trok uiteindelijk aan het langste eind. Vandoorne verdedigde met hand en tand zijn derde plek en hield die dus vast, net voor DS Penske-teammaat Vergne. De Vries kwam net tekort voor punten.

Uitslag E-Prix van Monaco

Volgt spoedig