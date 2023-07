Evans wint door enorme crash ontsierde Formule E-race in Rome

De Formule E is in Rome begonnen aan de absolute slotfase van het seizoen 2022-2023 met de dertiende ronde. Eerder op zaterdag pakte Mitch Evans pole-position, met Jaguar-teamgenoot Sam Bird naast hem op de eerste startrij. Slechts 21 coureurs namen plaats op de startgrid, nadat Jake Hughes in de kwalificatie een zware crash meemaakte. Daarbij beschadigde hij zijn chassis, waardoor de McLaren-coureur niet van start kon gaan.

Iets na 15.00 uur doofden de lampen boven de startgrid in Rome voor de start van de race, waarbij Bird de leiding overnam van Evans. Ook Nick Cassidy boekte wat plekken winst, nadat Maximilian Günther en Sebastien Buemi elkaar in de weg zaten tijdens hun onderlinge gevecht. Voor Pascal Wehrlein, de nummer drie van het kampioenschap, begon de race dramatisch. De Porsche-coureur liep schade aan de voorvleugel op en moest daardoor meteen naar de pits komen om die te laten vervangen. Veel zou hij daar overigens niet door verliezen, omdat de safety car in de derde ronde ingezet moest worden na een crash van André Lotterer.

Bij de herstart in ronde vijf behield Bird aanvankelijk de leiding, om die later in de ronde alsnog te verliezen aan Evans. De Brit van Jaguar zou in de daaropvolgende ronden ook posities verliezen aan Sacha Fenestraz en René Rast. Het grote drama zou echter volgen in de negende ronde. Bird verloor in de razendsnelle en blinde bocht 6 de controle over zijn bolide, om daarna overdwars op de baan te belanden. In de daaropvolgende chaos konden Buemi en Edoardo Mortara hem niet ontwijken, terwijl ook Antonio Felix da Costa, Robin Frijns en Lucas di Grassi grote schade opliepen en direct uit hun bolides konden stappen. Alle rijders stapten ongedeerd uit, maar vanwege de chaos was de wedstrijdleiding wel gedwongen om de race stil te leggen.

Een goede veertig minuten later werd de baan weer vrijgegeven voor een staande herstart in de tiende ronde, waarbij Fenestraz van pole mocht beginnen. De Nissan-coureur behield de leiding voor Evans, terwijl Rast de derde positie moest prijsgeven aan de naar voren geslopen Jake Dennis. Twee ronden later verloor de Duitser van McLaren ook een positie aan Cassidy, om meteen daarna de pits op te zoeken. Vooraan begon Dennis intussen aan het volgende deel van zijn opmars. In de vijftiende ronde passeerde hij zowel Evans als Fenestraz om de leiding in handen te nemen.

Fenestraz bewandelde intussen de omgekeerde weg, want het duurde niet lang voordat Evans, Cassidy en Günther zich langs de Fransman knokten. Eerstgenoemde kon daarna proberen om een gat van twee seconden richting de leider dicht te rijden, maar iets wat binnen enkele ronden lukte. In ronde 20 volgde de eerste succesvolle aanval van de Nieuw-Zeelander, die vervolgens de leiding weer verloor door de attack mode verkeerd te activeren. Een ronde later deed Evans dat wel succesvol, om meteen het gaatje met de energie besparende Dennis dicht te rijden. In ronde 22 volgde de beslissende aanval, waarna de Jaguar-rijder meteen een gaatje sloeg.

Hoe penibel de situatie voor Dennis was, bleek wel uit het feit dat ook Cassidy en Günther hem snel konden passeren. Ook Jean-Eric Vergne en Nico Müller vonden vervolgens de aansluiting bij de Andretti-coureur, die zijn vierde plek in de slotfase met hand en tand verdedigde. Dat gebeurde echter ver achter Evans, die voor de vierde keer in zijn Formule E-carrière een E-Prix in Rome op zijn naam schreef. Cassidy en Günther flankeerden hem op het podium, waarbij eerstgenoemde de WK-leiding weer overnam. Dennis behield nipt zijn vierde plek, voor Vergne en Müller. Wehrlein pakte op P7 toch nog wat punten, terwijl Norman Nato, Sergio Sette Camara en Fenestraz de laatste punten verdeelden.

De Formule E blijft nog even in Rome, want zondag staat daar ook de veertiende race van het seizoen op het programma. Om 10.40 uur begint de kwalificatie, om 15.00 uur gevolgd door de race.

Uitslag Formule E E-Prix van Rome I