Evans wint Jaguar-strijd om pole-position voor eerste FE-race Rome

De Formule E is dit weekend in Rome voor het voorlaatste raceweekend van het seizoen 2022-2023. Op het stratencircuit door de Italiaanse hoofdstad staan twee kwalificaties en twee races op het programma, waarin Jake Dennis een voorsprong van één puntje verdedigt ten opzichte van Nick Cassidy. Na twee vrije trainingen was het om 10.40 uur tijd voor de eerste sessie die ertoe doet: de kwalificatie voor de zaterdagse race.

Groep A

Dennis werd vooraf ingedeeld in groep A en mocht zich zodoende meteen op de baan melden om plaatsing voor de knock-outfase af te dwingen. De Andretti-coureur opende de twaalf minuten durende sessie met de snelste tijd, maar zijn 1.39.618 zou tijdens de tweede runs niet blijven staan. Eerst dook Pascal Wehrlein onder de tijd van Dennis, waarna Sacha Fenestraz een knappe 1.38.912 op de klokken zette als snelste tijd van groep A. Sam Bird sloot vervolgens op een tiende aan achter de Nissan-rijder, waarna Dennis met een late verbetering als nummer drie doorging. Het laatste plekje in de knock-outfase ging naar Maximilian Günther, die daarmee onder meer Wehrlein, regerend kampioen Stoffel Vandoorne en tweevoudig titelwinnaar Jean-Eric Vergne af liet vallen.

Groep B

Daarna was het voor de elf overige coureurs, onder wie Robin Frijns en Nick Cassidy, tijd om aan de kwalificatie te beginnen. Het was echter Mitch Evans die het beste uit de startblokken kwam door in zijn eerste run 1.39.300 te noteren. De coureurs kwamen vervolgens nog de baan op voor hun tweede run, maar tot verbeteringen kwam het niet. Dat is te wijten aan een stevige crash van Jake Hughes, die zijn McLaren afschreef door aan beide kanten de muur te raken en zo met 18 seconden te gaan een code rood veroorzaakte. De tijd van Evans bleef zodoende staan en de Nieuw-Zeelander zag ook dat Sebastien Buemi, René Rast en Edoardo Mortara zich plaatsten voor de knock-outfase. Cassidy moest het doen met P5, terwijl Frijns genoegen moest nemen met de tiende tijd.

Jaguar ijzersterk in kwartfinales

De knock-outfase van de eerste kwalificatie in Rome werd zoals gebruikelijk geopend met vier kwartfinales. Van de vier duo's mochten Bird en Dennis zich als eerste op het asfalt melden, waarbij Dennis vooropging en Bird kon jagen. De Jaguar-rijder opende sterk en was in het eerste deel van de ronde ruim drie tienden sneller dan de WK-leider en die voorsprong zou hij niet meer weggeven. Met 1.38.816 plaatste Bird zich voor de halve finale. Vervolgens meldden Günther en Fenestraz zich op de baan voor hun kwartfinale. De snelste man uit groep A toonde zich in die strijd de sterkste door 1.38.872 te noteren, waarmee hij Maserati-rijder Günther op vier tienden achterstand zette.

De derde kwartfinale op het 3,3 kilometer lange stratencircuit in Rome ging tussen Rast en Buemi, wat de spannendste strijd tot dan toe zou worden. De McLaren-coureur opende het bal door 1.38.861 te noteren. Buemi keek na halverwege de ronde intussen tegen een achterstand van ruim twee tienden, die hij in de laatste fase echter goedmaakte om zo met 1.38.822 door te gaan. Mortara en Evans kwamen vervolgens in de baan om te strijden om het laatste plekje in de halve finale. De Zwitser van Maserati zette met 1.38.900 een keurige tijd neer, maar Evans klokte in zijn Jaguar 1.38.460 om zo het vierde plekje in de halve finales op te eisen.

Jaguar domineert halve finales

Fenestraz en Bird mochten zich als eerste op het asfalt melden voor de halve finale van de kwalificatie. Eerstgenoemde moest het spits afbijten en leverde zeker geen foutloze ronde af, om uiteindelijk op 1.39.807 uit te komen. De Fransman zou daarmee een ruime seconde langzamer zijn dan Bird, die zich met 1.38.761 plaatste voor de finale en de strijd om pole-position. Daarin zou de Jaguar-coureur het opnemen tegen teamgenoot Evans, die in zijn halve finale afrekende met de verre van foutloze Buemi. De Zwitser kwam niet verder dan 1.40.4, Evans was met 1.38.461 slechts 0.001 seconde langzamer dan zijn snelste tijd uit de kwartfinale.

Evans troeft Bird af in finale

Bird meldde zich als eerste op de baan voor het Jaguar-onderonsje in de strijd om pole-position in Rome. De Brit was eigenlijk de hele kwalificatie al langzamer dan teamgenoot Evans en in de finale zou hij niet foutloos blijven, waardoor hij halverwege de ronde al tegen een achterstand van meer dan een seconde aankeek. Bird zou uiteindelijk in 1.40.985 over de finish komen, waarna Evans daar met 1.39.089 ruimschoot onderdoor dook. De Nieuw-Zeelander pakte zodoende zijn tweede pole-position van het seizoen en hij deelt later op zaterdag de eerste rij dus met Bird. Fenestraz en Buemi nemen dan plaats op de tweede startrij.

De eerste van twee Formule E-races in Rome begint zaterdag om 15.00 uur.

Uitslag kwalificatie Formule E Rome I