De stewards oordeelden dat DS Penske zich schuldig had gemaakt aan het verkrijgen van een 'enorm en oneerlijk voordeel', aangezien zij in de pitstraat zogenaamde Radio Frequency Identification-scanapparatuur hadden geplaatst. In eerste instantie stelden zij dat het alleen om het verzamelen van data van de banden van de concurrentie ging, maar later werd het document aangepast en werd er in algemenere zin gesproken over het 'live data verzamelen van alle auto's'. Stoffel Vandoorne en Jean-Eric Vergne moesten dus vanuit de pitstraat starten.

Vandoorne, die twaalfde werd in de race in Portland, geeft toe dat de straf terecht was, maar benadrukte wel dat DS Penske op deze manier alleen maar wilde doen wat de concurrentie doet door middel van fotografen. "Het was een behoorlijk verschrikkelijk weekend, om eerlijk te zijn", zegt Vandoorne tegen Motorsport.com, terugblikkend op het weekend in de Verenigde Staten. "Iedereen bereidt zich superhard voor, om dan vanuit de pitstraat te starten... dat is absoluut niet wat wilden. Wat we deden was verkeerd, maar het bericht dat naar buiten kwam was niet correct."

"Mensen beweerden dat we de data van andere teams stalen", vervolgt Vandoorne. "Dat is niet wat we deden. We probeerden alleen te zien welke set banden de rest gebruikte, wat je ook met een normale camera kan doen. De andere teams doen dat, zij gebruiken fotografen in de pitstraat. Wij vonden een slimme, of makkelijke, manier en betaalden daar een hoge prijs voor. We accepteren het besluit, we kunnen deze niet terugdraaien, maar de boodschap werd op een slechte manier overgebracht", vindt de Belg, ook actief als reservecoureur van het Aston Martin Formule 1-team.

Teamgenoot Vergne staat achter de acties van zijn team en sluit zich aan bij de woorden van Vandoorne. "Ik heb veel oneerlijke opmerkingen gelezen over het besluit waardoor wij in Portland achteraan moesten starten", schreef de Fransman op sociale media. "'Mijn team had RFID-apparatuur bij de pitingang geïnstalleerd waarmee ze live data van alle auto's konden verzamelen'. Dat is volledig onjuist. Met dat systeem konden we alleen maar het serienummer van de banden aflezen om zo te zien welke banden de rest gebruikt. Dat is iets wat alle teams kunnen doen door foto's te maken. Deze informatie is in alle andere klassen een gegeven. Maar we hebben nooit toegang gehad tot de live data van andere teams. We zagen nooit de bandenspanning of temperatuur of wat dan ook. Ik sta achter mijn team. We accepteren het besluit omdat het in eerste instantie niet toegestaan is om dit apparaat te gebruiken, maar de manier waarop we omschreven worden komt daar niet van in de buurt", aldus de DS Penske-coureur.