De beginfase van de race in Portland werd gekenmerkt door extreme energiebesparing. De coureurs reden zo'n tien tot twaalf seconden langzamer dan tijdens de kwalificatie in een poging om genoeg vermogen over te houden voor de finish. Dennis leidde de eerste ronden vanaf pole-position, terwijl Cassidy vanaf de tiende startplaats zich een flinke weg naar voren knokte. Hij nam kortstondig de leiding over, maar viel terug toen hij voor het eerst de attack mode activeerde.

Dat bracht Nissan-coureur Norman Nato aan de leiding van het veld, toen de eerste van twee safety car-fases werd ingezet omdat Roberto Merhi van Mahindra op de baan tot stilstand was gekomen in bocht 7. Nato bleef aan de leiding bij de herstart, maar stond die weer af aan Cassidy, vlak voordat een tweede safety car nodig was, dit keer voor een crash met hoge snelheid op het achterste rechte stuk voor Nico Muller. Hij liet zijn team weten dat hij geen remmen had voordat de crash plaatsvond. De twee safety car-periodes leidden ertoe dat er vier ronden werden toegevoegd aan de oorspronkelijke afstand van 28 ronden en het was Cassidy die aan de leiding bleef, terwijl het tempo in de eerste ronden van de herstart nog meer vertraagde in afwachting van de extra afstand.

Antonio Felix Da Costa was in de eerste ronde van de herstart opgeklommen naar de tweede plaats. De Portugese coureur verhoogde het tempo aanzienlijk in ronde 22, waarbij het veld in dit stadium van de race meer uit elkaar gerekt werd. Da Costa kon Cassidy echter niet van zich afschudden en hij nam in ronde 26 de leiding weer over. Dennis schoof op naar de derde plaats voordat hij de aanval opende op Da Costa. Na weerstand te hebben geboden aan Dennis, wist Da Costa in ronde 29 Cassidy kortstondig sneller af te zijn. Hij verloor zijn voorsprong echter de volgende ronde al, terwijl de Envision-coureur in de slotfase van de race nog een kleine voorsprong pakte. Dennis passeerde Da Costa voor de tweede plaats in de laatste ronde en leek een klein energievoordeel te hebben op Cassidy, maar hij kwam tijd tekort om de leider serieus te bedreigen.

Het is de derde overwinning in vijf races voor Cassidy, na zijn successen in Berlijn en Monaco. Hierdoor staat hij met nog vier races te gaan dit seizoen op één punt van kampioenschapsleider Dennis. De tweede plaats betekende de vijfde podiumplaats op rij voor Dennis. De derde plaats voor Da Costa is zijn eerste top-drie-resultaat sinds zijn overwinning in Kaapstad. Mitch Evans van Jaguar herstelde zich van P20 op de grid na een vervanging van de batterij en aandrijflijn, waardoor hij niet kon rijden in de kwalificatie, om vierde te worden en zijn titelhoop levend te houden. Envision-teamgenoot Sebastien Buemi maakte de top-vijf compleet. Jakarta-winnaar Maximilian Gunther werd zesde namens Maserati MSG, nadat hij het grootste deel van de race in de kopgroep zat, gevolgd door de tweede Jaguar van Sam Bird en Mahindra's Lucas di Grassi. Pascal Wehrlein was een teleurstellende negende in de andere Porsche, waardoor hij achttien punten achterstand heeft in de strijd om het kampioenschap.

Nato pakte het laatste punt in een teleurstellende race voor Nissan. Sacha Fenestraz verspeelde al vroeg de kans op een topresultaat toen hij de achterkant van zijn teamgenoot raakte en zijn voorvleugel beschadigde, waardoor hij de pits in moest. DS Penske kreeg geen van zijn auto's in de punten nadat Jean-Eric Vergne en Stoffel Vandoorne vanuit de pitstraat moesten starten omdat het team tijdens de training illegale scanapparatuur in de pits had gebruikt. Robin Frijns, de enige Nederlander in het Formule E-veld, greep net naast de punten en kwam als elfde over de streep.

Uitslag race Formule E Portland