Dennis verslaat Cassidy voor FE-pole in Rome, Frijns twintigste

Daags na de dertiende Formule E-race van het seizoen 2022-2023 staat de veertiende race alweer op het programma. Net als zaterdag is het stratencircuit van de Italiaanse hoofdstad Rome daar het decor voor. Na een vroege vrije training, waarin Mitch Evans na zijn pole en zege een dag eerder wederom de snelste tijd klokte, was het om 10.40 uur tijd voor de kwalificatie.

De kwalificatie werd zoals gebruikelijk afgetrapt met de groepsfase, waarbij het deelnemersveld in twee groepen wordt verdeeld en plaatsing kan afdwingen voor de knock-outfase. In de eerste groep kwamen met Evans en Nick Cassidy de nummer een en twee van de zaterdagse race in actie, evenals Robin Frijns. In de eerste run voerde Cassidy het veld aan met 1.38.829, maar die tijd zou in de slotfase niet blijven staan. De snelste tijd kwam uiteindelijk met 1.38.434 in handen van Sam Bird, die daarmee uiteindelijk een tiende sneller bleek dan Cassidy. Ook Dan Ticktum en Evans plaatsten zich voor de knock-outfase. Buiten de boot vielen onder meer Antonio Felix da Costa, tweevoudig kampioen Jean-Eric Vergne en regerend kampioen Stoffel Vandoorne. Ook Frijns viel af met de tiende tijd van zijn groep.

Met Pascal Wehrlein en Jake Dennis stonden er in de tweede groep ook twee titelkandidaten aan de start. Laatstgenoemde kwam ook het beste uit de startblokken door meteen 1.38.376 op de klokken te zetten in zijn eerste run. Sebastien Buemi, Jake Hughes en Wehrlein stonden eveneens op een plek die plaatsing voor de knock-outfase betekende, maar in de tweede run werd het tempo nog iets verder opgevoerd. Dennis scherpte zijn tijd aan tot 1.38.214 en sloot de tweede kwalificatiegroep daarmee als snelste af, voor Buemi en de verrassende Norman Nato. Het laatste plekje in de knock-outfase was weggelegd voor Max Günther, die teamgenoot Edoardo Mortara daarmee net voorbleef. Ook voor Wehrlein was er dus geen plekje in de volgende fase van de kwalificatie, nadat hij de achtste tijd van zijn groep reed.

Titelkandidaten sterk in kwartfinales

De acht overgebleven coureurs konden zich vervolgens opmaken voor de kwartfinales. WK-leider Cassidy en Ticktum mochten zich als eerste op het asfalt melden voor hun onderlinge strijd. De Nieuw-Zeelander wist al vroeg een voorsprong te pakken op de NIO 333-coureur, om uiteindelijk met 1.37.536 duidelijk de snelste tijd te rijden. Ticktum gaf bijna 1,2 seconden toe en zag zijn kwalificatie zodoende ten einde komen. Vervolgens verschenen Jaguar-coureurs Evans en Bird op de baan. Bird opende zijn ronde sterker dan Evans, maar de winnaar van zaterdag versnelde in het tweede deel. Met 1.37.946 was Evans uiteindelijk een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot, om zo een plek in de halve finale af te dwingen.

Daarna was het de beurt aan Nato en Buemi om hun kwartfinale af te werken. Envision-coureur Buemi opende snel in de eerste sector, maar in de lastige remzone van bocht 7 schoot de Zwitser rechtdoor en tegen de baanafzetting. Zodoende kon Nato rustig naar de finish rijden om met 1.38.613 een plek in de halve finales af te dwingen. Het slotakkoord was vervolgens voor Günther en Dennis. In de eerste fase van de ronde ging het tweetal gelijk op, maar in de tweede helft van de ronde nam Dennis toch afstand. De Andretti-coureur noteerde 1.38.179, zette Günther daarmee op een kleine halve seconde en plaatste zich zo voor de halve finale.

Cassidy en Dennis dwingen finaleplek af

Evans en Cassidy plaatsten zich met snelle tijden voor de halve finales, om daarin met een Nieuw-Zeelands onderonsje voor een finaleplek te strijden. Na een gelijkwaardige eerste fase liep Cassidy halverwege de ronde behoorlijk weg. Evans maakte in de slotfase nog wel wat goed, maar met 1.38.322 was de winnaar van zaterdag uiteindelijk een kleine drie tienden langzamer dan zijn landgenoot. Nato en Dennis konden vervolgens duelleren om het andere plekje in de finale. Eerstgenoemde opende het bal door 1.38.203 te noteren en dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor een finaleplek. Die ging dus naar Dennis, die met 1.38.027 een ruime tiende sneller was.

Dennis verkleint achterstand en pakt pole

Met Cassidy en Dennis wisten de nummers één en twee in het kampioenschap zich te plaatsen voor de strijd om de pole-position in Rome. Dennis moest zich als eerste van de twee op de baan melden, twaalf seconden later verscheen ook Cassidy op het asfalt. Na een gelijkwaardig eerste deel van de ronde slaagde Dennis er in de tweede sector in om een gaatje te slaan, die hij daarna niet meer weg zou geven. De Brit van Andretti klokte 1.37.986, waarna Envision-coureur Cassidy tot 1.38.057 kwam. De drie punten voor pole eindigden zo bij Dennis, die zijn achterstand ten opzichte van Cassidy hierdoor verkleinde tot twee punten.

Uitslag kwalificatie Formule E E-Prix van Rome II