De allereerste race van het nieuwe Formule 3-seizoen werd eerder op de dag nog gewonnen door Alex Smolycar, maar de Rus had geen geluk bij de start van de tweede race. De ART-coureur liep in de openingsronde een lekke band op na een aanvaring met Clement Novalak in Bocht 2. Smolycar week daardoor uit naar rechts, waarna hij op weg naar de grindbak in aanvaring kwam met Logan Sargeant. Voor Smolycar en Sargeant betekende het meteen het einde van de race, wat tevens voor de eerste neutralisatie van de race zorgde.

Smolycar had meer geluk in Race 1: Smolyar wint openingsrace Formule 3-seizoen

De safety car dook aan het einde van derde ronde weer de pits in, waarmee polesitter Enzo Fittipaldi weer vrij baan kreeg vooraan het veld. De Braziliaan had een vrij rustige race, totdat hij in de twaalfde ronde werd verrast door David Schumacher. De zoon van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher wist Fittipaldi uit te remmen, maar die liet het daar niet bij zitten. Drie ronden later sloeg de Braziliaan in de tegenaanval, maar het duo raakte elkaar in het gevecht om de leiding, Schumacher stuiterde over de kerbs en zag zijn race eindigen in de bandenstapels. Fittipaldi kon zijn weg wel nog vervolgen, maar moest zijn auto even later met technische problemen stilzetten en haalde zo eveneens niet de eindstreep.

De crash van Schumacher bracht voor de tweede maal de safety car op de baan. Deze keer was het Mateo Nannini die bij de herstart de leiding in handen had, gevolgd door Dennis Hauger en Olli Caldwell. Hauger drong na de herstart aan bij Nannini, maar beide kemphanen hadden blijkbaar niet geleerd van het eerdere incident tussen Fittipaldi en Schumacher want ook deze keer ging het in het duel om de leiding mis. Nannini en Hauger raakten elkaar en reden allebei hun voorvleugels stuk, waardoor ook zij konden fluiten naar de overwinning.

Caldwell de lachende derde

Caldwell was de lachende derde van al het duw- en trekwerk voor zijn neus. De Brit kreeg de leiding in de schoot geworpen en pakte na 22 rondjes ook de overwinning, in de race die hij als zevende was gestart. Victor Martins pakte namens het Nederlandse MP Motorsport de tweede plek. Frederik Vesti stelde voor ART GP de laatste podiumplek veilig. De vierde plaats ging naar Clement Novalak, gevolgd door Caio Collet.

De tiende plek ging naar Juan Manuel Correa, die daarmee zijn eerste punten pakte sinds zijn rentree in de autosport. De ART-rijder raakte achttien maanden geleden zwaargewond bij het vreselijke Formule 2-ongeval op Spa-Francorchamps, dat Anthoine Hubert het leven kostte. Tijmen van der Helm eindigde de tweede race in Barcelona op een zestiende plek.

Zondagochtend staat de derde en tevens laatste race van het Formule 3-weekend op het programma. Hauger zal deze race van pole aan mogen vangen. Hij deelt de eerste startrij met Jack Doohan.

Uitslag Formule 3 Race 2