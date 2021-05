Hauger domineert in Barcelona en pakt eerste Formule 3-zege

Nadat het nieuwe Formule 3-seizoen op zaterdag van start was gegaan met overwinningen voor Alexander Smolycar en Olli Caldwell, stond zondag de derde en tevens laatste race van het Formule 3-weekend in Barcelona op het programma. Dennis Hauger mocht de race van pole-position aanvangen, nadat hij op vrijdag met een verschil van 0.006 seconden de eerste startplek in de wacht had gesleept.

Vanaf de eerste startplek kende de 18-jarige Noor geen al te beste start, waarna het hele veld vier dik arriveerde bij de eerste bocht. Hauger zat bij het insturen op de beste lijn en durfde als laatste te remmen, waardoor hij toch als leider de eerste bocht indook. Matteo Nannini sloot aan op de tweede plek, voor Jack Doohan en Victor Martins.

Hauger domineert

Na de start wist Hauger al snel een gaatje te slaan naar zijn achtervolgers. De strijd om de overige podiumplekken barstte los in de negende ronde, toen Doohan eerst de derde plek van Martins wist af te pakken, om vervolgens in de twaalfde ronde ook de tweede plaats van Nannini over te nemen. Hauger had op dat moment echter al ruim drie seconden voorsprong opgebouwd naar Doohan. Het Red Bull-talent zou die voorsprong niet meer afstaan en kwam zo na 22 ronden met 3.721 seconden voorsprong als eerste over de finish, om daarmee zijn allereerste Formule 3-zege te scoren.

Doohan kwam als tweede aan de meet, waarmee de eerste twee plekken op het podium allebei werden bezet door twee Red Bull-talenten. Nannini maakte het podium namens HWA Racelab compleet.

De vierde plaats ging naar Olli Caldwell. De Brit, die een dag eerder nog de tweede race had gewonnen, wist vier ronden voor het einde Martins nog te verwijzen naar de vijfde plaats. Clement Novalak pakte in de voorlaatste ronde nog de zesde plek ten koste van Logan Sargeant, die daarna ook nog Frederik Vesti en Caio Collet voor moest laten gaan. De Amerikaan moest daardoor genoegen nemen met de negende plaats, Roman Stanek maakte de top-tien compleet en pakte daarmee het laatste punt. Tijmen van der Helm eindigde zijn allereerste weekend in de Formule 3 op een twintigste plaats..

Met zijn overwinning en de bijbehorende 25 punten gaat Hauger na het eerste Formule 3-weekend aan kop in de strijd om het kampioenschap. Het volgende raceweekend staat van 25 tot en met 27 juni op het programma. Dan wordt er in het voorprogramma van de Franse Grand Prix gereden op het circuit van Paul Ricard.

Uitslag Formule 3 Barcelona - Race 3