Smolyar wint openingsrace Formule 3-seizoen

De race begon en eindigde vrij ongebruikelijk. De auto van Ido Cohen (Carlin) kwam tijdens de formatieronde op de baan tot stilstand, waardoor de start moest worden afgebroken en de overige 29 coureurs een extra formatieronde moesten rijden.

ART-coureur Alexander Smolyar was vanaf de tweede startplek vertrokken, maar nam in de vierde ronde de leiding over van Jonny Edgar. Al snel kon de Rus zijn voorsprong op Edgar en de rest van het veld uitbreiden naar een seconde of anderhalf, waardoor hij buiten het bereik van de DRS van de Engelsman bleef. Die was in gevecht om de tweede positie en dat betekende dat Smolyar vooraan nog verder kon weglopen.

Het harde tempo had zijn banden echter geen goed gedaan en tegen het einde van de 22 ronden durende race begon het rubber van de Rus flink te slijten. Smolyar kreeg vervolgens hulp uit onverwachte hoek: Oliver Rasmussen kwam drie ronden voor het einde namelijk in de grindbak terecht en dat leidde tot de inzet van de safety car die tot aan het einde van de race in de baan bleef. Achter Smolyar finishten Clement Novalak (Trident) en Caio Collet (MP Motorsport) op de plaatsen twee en drie. De Nederlander Tijmen van der Helm eindige op de 21ste plaats.

Zaterdagmiddag om 16.45 uur vindt de tweede race plaats en zondag volgt dan nog een derde heat. De top twaalf van de race van zaterdagochtend verschijnt omgekeerd aan de start van de volgende race, met Enzo Fittipaldi op pole. David Schumacher start als tweede, met Matteo Nannini en Victor Martins op de tweede rij.

Uitslag FIA F3 Barcelona, Race 1