Daags na de tweedaagse test van de Formule 3 kwamen ook de coureurs uit de Formule 2 voor een test in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Ook bij het laatste opstapje onder de Formule 1 werd de testdag opgesplitst in twee sessies van drie uur lang. Daarbij lag het tempo in de ochtend hoger dan ’s middags. De snelste tijd van de ochtend was voor Lundgaard, die na het eerste raceweekend in Bahrein zevende staat in de titelstrijd. De Deen van ART Grand Prix noteerde een 1.29.594, waarmee hij een kleine twee tienden sneller was dan UNI-Virtuosi-coureur Felipe Drugovich. Jüri Vips en Liam Lawson bezetten de derde en vierde positie namens Hitech, met een achterstand van vier tienden op Lundgaard.

MP Motorsport stond er in de ochtendsessie heel behoorlijk bij. Lirim Zendeli reed op bijna een halve seconde van Lundgaard de vijfde tijd, terwijl Verschoor op ruim negen tienden achterstand de tiende positie bezette. Daarmee was de Nederlander ook de laatste coureur binnen een seconde van de snelste tijd. Tussen de mannen van MP Motorsport eindigde kampioenschapsleider Guanyu Zhou op de zesde positie, gevolgd door Marcus Armstrong, Ralph Boschung en Oscar Piastri. Bent Viscaal, de tweede Nederlander in het gezelschap, reed ’s ochtends namens Trident de vijftiende tijd.

Tempo 's middags beduidend lager

Slechts een enkeling slaagde er daarna in de middagsessie in om zijn snelste tijd van de ochtend te verbeteren. Lundgaard was een van de velen die dat niet lukte, maar met 1.29.827 zette de ART-coureur wederom de toon. Daarachter volgden twee coureurs die hun tijd wél wisten te verbeteren, te beginnen met Verschoor. Hij gaf 0.338 seconde toe op Lundgaard en reed dus de tweede tijd van de middagsessie. Bovendien schaafde hij vier tienden van zijn tijd in de ochtend af, waardoor hij op gecombineerde ranglijst de achtste positie bezet. Ook de tweede ART-coureur, Theo Pourchaire, reed ’s middags een snellere tijd dan in de ochtend. De Fransman het twee duizendsten meer nodig dan Verschoor en reed daarmee de derde tijd van de middag en de negende tijd van de dag.

De vierde positie in de tweede drie uur durende testsessie van de dag was voor Armstrong, maar hij gaf al meer dan zeven tienden toe op Lundgaard. Daarachter volgde Lawson, die marginaal sneller was dan Boschung en Zendeli. Laatstgenoemde zorgde er zodoende voor dat MP Motorsport twee man in de top-zeven had. David Beckmann reed names Charouz de achtste tijd en was de laatste coureur binnen een seconde, terwijl Vips en Drugovich de top-tien completeerden. Zij zorgden er bovendien voor dat Viscaal net buiten de eerste tien viel. Met 1.31.198 gaf hij 1,3 seconde toe op Lundgaard, wat hem P11 opleverde.

De Formule 2-test in Barcelona gaat zaterdag en zondag verder met op beide dagen twee sessies van drie uur. Daarna moeten de coureurs tot 20 mei wachten voordat zij weer in hun bolide mogen stappen. Dan staat de ontmoeting op het stratencircuit van Monaco op het programma.