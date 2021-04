Verschoor topt tijdenlijst bij Formule 2-test. Viscaal op P5

Verschoor zette die tijd – een 1.28.280 – neer in de drie uur durende ochtendsessie, op de medium band. Dichtst in het buurt kwam Ralph Boschung van Campos Racing op bijna twee tienden. De derde tijd was voor UNI-Virtuosi-coureur Felipe Drugovich. Ook Bent Viscaal liet van zich horen: de tweede Nederlander in de Formule 2 klokte de vijfde tijd.

De tijd van Verschoor was een flinke verbetering van de snelste tijd van vrijdag: Christian Lundgaard had op die dag op de harde band een 1.29.594 gereden. Waar vrijdag veel op die harde band werd gereden, was het zaterdag vooral de beurt aan de zachte medium compound. De harde band maakte vorige maand zijn debuut in de openingsronde van het seizoen in Bahrein, terwijl met de medium compound nog moet worden geracet en dus wilden de teams veel op die band rijden.

De middagsessie leverde geen tijdsverbeteringen op. David Beckmann was in de middag de snelste, voor Guilherme Samaia en Verschoor op P3. Viscaal moest in de middag genoegen nemen met de veertiende plaats.

De driedaagse test wordt zondag afgesloten met nog twee sessies van drie uur. De Formule 2 komt pas eind mei weer echt in actie tijdens het Formule 1-weekend in Monaco.

Dag 2 Formule 2-test Barcelona, ochtendsessie

Coureur Team Snelste ronde Aantal ronden 1 Richard Verschoor MP Motorsport 1:28.280 51 2 Ralph Boschung Campos Racing 1:28.474 32 3 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:28.544 45 4 Marcus Armstrong DAMS 1:28.670 35 5 Bent Viscaal Trident 1:28.675 39 6 Roy Nissany DAMS 1:28.698 36 7 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:28.766 48 8 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:28.801 41 9 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:28.805 49 10 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:28.810 40 11 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:28.872 53 12 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:28.880 50 13 Jehan Daruvala Carlin 1:28.884 32 14 Gianluca Petecof Campos Racing 1:28.929 37 15 Dan Ticktum Carlin 1:29.012 34 16 Oscar Piastri PREMA Racing 1:29.059 25 17 Marino Sato Trident 1:29.175 32 18 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:29.260 24 19 Guliherme Samaia Charouz Racing System 1:30.125 49 20 David Beckmann Charouz Racing System 1:30.194 44 21 Matteo Nannini HWA Racelab 1:30.855 27 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1:32.721 26 Dag 2 Formule 2-test Barcelona, middagsessie Coureur Team Snelste ronde Aantal ronden 1 David Beckmann Charouz Racing System 1:29.384 37 2 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:29.510 36 3 Richard Verschoor MP Motorsport 1:29.951 35 4 Gianluca Petecof Campos Racing 1:30.684 45 5 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:30.837 59 6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:30.928 33 7 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:31.033 40 8 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:33.557 61 9 Ralph Boschung Campos Racing 1:34.356 41 10 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:34.363 44 11 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:34.497 59 12 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:34.658 49 13 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:34.668 51 14 Bent Viscaal Trident 1:34.711 43 15 Roy Nissany DAMS 1:34.806 59 16 Oscar Piastri PREMA Racing 1:34.907 41 17 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:35.052 55 18 Marino Sato Trident 1:35.196 45 19 Marcus Armstrong DAMS 1:35.270 50 20 Jehan Daruvala Carlin 1:35.278 39 21 Dan Ticktum Carlin 1:35.607 39 22 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:36.174 43