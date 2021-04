Drugovich topt tijdenlijst op derde dag F2-test

Dat gebeurde in een drukke en competitieve ochtendsessie die drie uur duurde, onder een stralende zon. De Braziliaan, uitgerust met de nieuwe medium compound-band voor 2021, was met een tijd van 1.27.945 slechts een tiende sneller dan Oscar Piastri van Prema Racing, terwijl Christian Lundgaard (ART Grand Prix) derde werd.

De tijd van Drugovich was een flinke aanscherping van de snelste tijd van zaterdag die op naam stond van Richard Verschoor. De Nederlander van MP Motorsport eindigde in de snelle ochtendsessie op de twaalfde plaats, Bent Viscaal was in die sessie achtste.

Viscaal boekte ’s middags meer succes. De toptijden in die afsluitende stint kwamen niet meer in buurt van de veel snellere ochtendsessie, maar Viscaal mocht met een 1.30.280 wel de sessie op zijn naam schrijven. Verschoor zorgde nog even voor een rode vlag toen hij stilviel in bocht 7, maar veel om het lijf had dat niet.

De Formule gaat nu met de verzamelde data aan de slag. Pas eind mei komt men in de opstapklasse weer echt in actie, tijdens het F1-weekend in Monaco.

Uitslag Formule 2-test Barcelona, ochtendsessie dag 3

Coureur Team Snelste ronde Aantal ronden 1 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:27.945 21 2 Oscar Piastri PREMA Racing 1:28.105 23 3 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:28.285 43 4 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:28.422 39 5 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:28.433 25 6 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:28.484 44 7 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:28.491 31 8 Bent Viscaal Trident 1:28.736 38 9 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:28.737 35 10 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:28.755 24 11 Roy Nissany DAMS 1:28.906 33 12 Richard Verschoor MP Motorsport 1:28.972 35 13 Gianluca Petecof Campos Racing 1:28.973 29 14 Ralph Boschung Campos Racing 1:28.992 21 15 Dan Ticktum Carlin 1:28.993 36 16 Jehan Daruvala Carlin 1:29.032 35 17 Marino Sato Trident 1:29.182 51 18 Marcus Armstrong DAMS 1:29.678 31 19 David Beckmann Charouz Racing System 1:29.744 38 20 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:30.166 36 21 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:32.096 37 22 Matteo Nannini HWA RACELAB - - 6

Uitslag Formule 2-test Barcelona, middagsessie dag 3

Coureur Team Snelste ronde Aantal ronden 1 Bent Viscaal Trident 1:30.280 30 2 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:30.346 59 3 Marino Sato Trident 1:30.943 22 4 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:32.183 55 5 Marcus Armstrong DAMS 1:33.199 44 6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:33.271 47 7 Roy Nissany DAMS 1:33.529 55 8 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:33.572 50 9 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:33.782 24 10 Oscar Piastri PREMA Racing 1:33.816 57 11 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:34.308 49 12 Ralph Boschung Campos Racing 1:34.502 57 13 Gianluca Petecof Campos Racing 1:34.515 43 14 Richard Verschoor MP Motorsport 1:34.540 37 15 Jehan Daruvala Carlin 1:34.693 43 16 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:34.709 45 17 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:34.883 45 18 Dan Ticktum Carlin 1:35.075 44 19 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:35.088 54 20 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:35.106 50 21 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:35.120 44 22 David Beckmann Charouz Racing System 1:35.310 60