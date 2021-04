Vips bereid om te wachten op F1-kans na promotie Tsunoda

Begin 2020 leek Vips op pole-position te staan om als onderdeel van het Red Bull Junior Team te promoveren naar de Formule 1, maar een voor hem dramatisch verlopen jaar zorgde ervoor dat het er niet van kwam. In eerste instantie zou hij in de Super Formula rijden, maar het coronavirus dwarsboomde die plannen. Vervolgens moest hij het stellen met een parttime zitje in de Formula Regional European Championship, aangevuld met een invalbeurt bij DAMS in de Formule 2. Tot overmaat van ramp kende Tsunoda een komeetachtige ontwikkeling in zijn debuutseizoen in de Formule 2, dat hij als derde afsloot. Daarmee verdiende de Japanner promotie naar het F1-team van AlphaTauri.

Dit ging ten koste van Vips, die een plekje gezakt is in de pikorde binnen het opleidingsprogramma van Red Bull. Dat Tsunoda met het F1-zitje aan de haal ging deed hem pijn, maar tegelijkertijd vond de Est het niet onterecht. “Ik denk dat het mij mentaal sterker heeft gemaakt, maar het was wel zwaar dat ik niet kon racen in de Super Formula. Yuki had natuurlijk een heel goed jaar en hij kreeg verdiend promotie", vertelt hij aan Motorsport.com. "Dat heeft mij bovenal sterker gemaakt. Ik moet dit jaar natuurlijk presteren, maar ik zie niet in waarom ik dat niet zou kunnen. In het eerste weekend hebben we in ieder geval gezien dat we qua snelheid bij de besten horen. Als ik het goed blijf doen en het geluk mijn kant kiest, ga ik zeker kansen krijgen in de Formule 1.”

Jaar wachten op F1-zitje? Geen probleem

Vips is echter ook realistisch en zou het niet vreemd vinden als hij een jaar langer moet wachten bij goede prestaties van Pierre Gasly en Tsunoda. Bovendien zou hij dat ook niet het einde van de wereld vinden. “Pierre won bijvoorbeeld de GP2 en reed daarna een jaar in de Super Formula voordat hij promotie kreeg”, weet Vips. “De toekomst en de rijdersmarkt voor volgend jaar zijn moeilijk te voorspellen. Het is dus lastig te zeggen of het volgend jaar wordt, of dat het verder in de toekomst gebeurt, al hoop ik natuurlijk op dat eerste scenario.”

Een andere factor die meespeelt is de aanwas die Red Bull heeft na Vips. Met Jehan Daruvala en Liam Lawson heeft de coureur van Hitech twee sterke Red Bull-concurrenten in de Formule 2, maar hij houdt de focus op zichzelf. “Er is altijd druk om te presteren als je in het Red Bull-programma zit of in een ander programma om F1 te bereiken. Die druk is er zeker, maar ik denk niet al te veel aan Jehan of Liam, ik richt me op mijn eigen werk. Ik denk niet dat ik slechter ga presteren in de komende races. Het is zeker geen ideale start geweest, maar het verandert niets voor de toekomst. De snelheid is er zeker en we blijven doorgaan en hopen dat we niet vaker pech hebben. We horen erbij te staan en uiteindelijk om de titel mee te doen.”