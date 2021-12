Correa terug in Formule 2, VAR maakt eerste meters in Abu Dhabi

Na de tweedaagse Formule 1-test staat het circuit in Abu Dhabi van donderdag tot en met zaterdag drie dagen lang in het teken van de eindejaarstest van de Formule 2. Het is voor de teams en coureurs de perfecte gelegenheid om nu alvast te beginnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen van 2022. Het worden vooral leerzame dagen voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing, dat volgend jaar voor het eerst gaat deelnemen aan de hoogste talentenklasse onder de Formule 1. De in Zeewolde gevestigde renstal heeft in zowel de Formule 3 als in de Formule 2 de licentie overgenomen van het Duitse HWA.

Voor Van Amersfoort Racing zullen deze week drie coureurs in actie komen. Jake Hughes en Euroformula Open-coureur Cem Bolukbasi delen een auto. De tweede bolide van Van Amersfoort wordt bestuurd door Amaury Cordeel, die dit jaar in de Formule 3 actief was.

Correa maakt Formule 2-rentree

Terug van weggeweest in de Formule 2 deze week is Juan Manuel Correa, die voor het eerst sinds het vreselijke Formule 2-ongeval op Spa-Francorchamps in 2019 weer in een Formule 2-bolide zal stappen. De Amerikaanse Ecuadoriaan raakte in 2019 zwaargewond bij het ongeval in Raidillon dat Anthoine Hubert het leven kostte. Correa zat ruim een jaar in een rolstoel, onderging meer dan twintig operaties maar keerde dit jaar terug in de Formule 3. In Abu Dhabi zal hij tijdens de driedaagse test voor het eerst weer achter het stuur van een Formule 2-bolide klimmen. Correa doet dit bij het team van Charouz, de renstal waar hij in 2019 ook voor reed.

Formule 2-kampioen Prema Racing komt in Abu Dhabi in actie met Formule 3-kampioen Dennis Hauger en mede-Red Bull-junior Jehan Daruvala, die dit jaar al twee races won in de Formule 2. Virtuosi Racing komt in actie met Jack Doohan en Marino Sato, de twee coureurs die in 2022 ook zullen racen voor het team. Logan Sargeant kan bij Carlin eveneens alvast wennen aan zijn nieuwe team voor volgend jaar. Hij krijgt gezelschap van Liam Lawson, het Red Bull-talent dat een Formule 2-deelname dit jaar combineerde met een seizoen in de DTM.

Ferrari heeft Academy Driver Marcus Armstrong voor de test gestald bij Hitech, waar hij vergezeld wordt door Red Bull-junior Jüri Vips. Mercedes-talent Frederik Vesti en Sauber-junior Theo Pourchaire testen deze week voor het team van ART. Het Nederlandse MP Motorsport komt op het Yas Marina Circuit in actie met Felipe Drugovich en Clement Novalak.

De Formule 2-test in Abu Dhabi vindt plaats van donderdag tot en met zaterdag. Iedere dag staan er twee sessies van drie uur op het programma.

Deelnemerslijst Formule 2-test Abu Dhabi

Prema Racing

Dennis Hauger

Jehan Daruvala

Virtuosi Racing

Jack Doohan

Marino Sato

Carlin

Logan Sargeant

Liam Lawson

Hitech Grand Prix

Marcus Armstrong

Juri Vips

ART Grand Prix

Frederik Vesti

Theo Pourchaire

MP Motorsport

Felipe Drugovich

Clement Novalak

Charouz Racing System

Guilherme Samaia

Juan Manuel Correa

DAMS

Roy Nissany

Ayumu Iwasa

Campos Racing

Olli Caldwell

Ralph Boschung

Van Amersfoort Racing

Jake Hughes (Donderdag en vrijdag)

Cem Bolukbasi (Zaterdag)

Amaury Cordeel

Trident

Teppei Natori

Calan Williams