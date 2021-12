Daruvala snelste op eerste F2-testdag, Van Amersfoort Racing debuteert

Maandag kondigde Van Amersfoort Racing aan dat in 2022 niet alleen de Formule 3, maar ook de Formule 2 aan de activiteiten worden toegevoegd. Het wordt na MP Motorsport de tweede Nederlandse renstal in de klasse. Lang heeft het team niet hoeven wachten op de eerste meters met de F2-bolide, want donderdag begon een driedaagse test op het Yas Marina Circuit. Jake Hughes en Amaury Cordeel namen de donderdag, die uit twee sessies bestond, voor hun rekening. Hughes besloot de sessies op posities negen en dertien, Cordeel klokte de 21e en 22e tijd.

De snelste tijden tijdens de twee sessies werden verdeeld door Jehan Daruvala en Felipe Drugovich. Prema-rijder Daruvala was ’s middags de snelste met 1.35.435, wat tevens de snelste tijd van de dag was, terwijl Drugovich in de ochtendsessie naar 1.35.577 knalde voor MP Motorsport. Daruvala was in die sessie de nummer twee, terwijl Drugovich in de middag aansloot op P2. De derde tijd in beide sessies werd gereden door Jack Doohan. Zijn snelste tijd van de dag in de Virtuosi Racing-bolide was vier tienden langzamer dan die van Daruvala.

Theo Pourchaire klokte in de middagsessie de vierde tijd van de dag, terwijl Liam Lawson in de ochtend juist een tijd reed die voldoende was voor P5. Ralph Boschung reed de zesde tijd op de gecombineerde ranglijst, voor Jüri Vips, Logan Sargeant, Roy Nissany en nieuwkomer Calan Williams. De elfde plek van de dag was voor Hughes, waardoor beide Nederlandse teams de dag in de top-elf afsluiten. De terugkeer van Juan Manuel Correa verliep heel behoorlijk. De van een zware blessure herstelde Ecuadoraanse Amerikaan klokte ’s middags de achtste tijd, die hem P14 opleverde op de gezamenlijke ranglijst.

De post-season test van de Formule 2 in Abu Dhabi duurt nog twee dagen. Vrijdag en zaterdag krijgen de teams dus kans om meer data te verzamelen, terwijl met name de nieuwkomers kunnen wennen aan de Formule 2-auto’s.

Pos. Coureur Team Rondetijd 1 Jehan Daruvala Prema Racing 1.35.435 2 Felipe Drugovich MP Motorsport 1.35.577 3 Jack Doohan Virtuosi Racing 1.35.851 4 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1.35.981 5 Liam Lawson Carlin 1.36.208 6 Ralph Boschung Campos Racing 1.36.340 7 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1.36.571 8 Logan Sargeant Carlin 1.36.599 9 Roy Nissany DAMS 1.36.643 10 Calan Williams Trident 1.36.705