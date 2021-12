Shwartzman zet Haas bovenaan op laatste F1-testdag van 2021

Het Formule 1-seizoen 2021 werd woensdag afgesloten met de tweede dag van de tweedaagse bandentest op het Yas Marina Circuit. Met uitzondering van Williams verschenen alle teams aan het vertrek en Haas F1 zette zelfs twee auto’s in op de laatste testdag van het jaar. Daar waar de overige teams de Young Driver Test in de 2021-auto’s op dinsdag afwerkten, mocht Robert Shwartzman woensdag in de Haas VF-21 stappen.

Nadat de Rus dinsdag al even in de Ferrari had plaatsgenomen, noteerde hij op woensdag 1.25.348 als snelste tijd. Dat was bovendien voldoende om de dag op de eerste positie af te sluiten. De overige coureurs maakten woensdag gebruik van bolides die waren aangepast om de overstap naar de 18 inch velgen in goede banen te leiden. Van die negen rijders klokte Lando Norris de snelste tijd. Hij reed in de aangepaste McLaren MCL35M 1.25.809 en eindigde daarmee op de tweede positie, vier tienden achter Shwartzman.

Ondanks een hydraulisch probleem in de ochtend werkte Sebastian Vettel ruim twee raceafstanden af tijdens de laatste testdag. In de laatste vijf minuten reed hij zijn snelste tijd van de dag, die hem op een seconde van Shwartzman naar P3 bracht. Russell besloot zijn tweede testdag als Mercedes-fabriekscoureur op de vierde positie. Hij zat in zijn aangepaste Mercedes W10 uit 2019 op zes tienden van de tijd van Norris. Kort daarachter volgde Pierre Gasly op de vijfde positie, gevolgd door Carlos Sainz. Zij waren met respectievelijk 149 en 151 ronden zeer productief, al kan dat van Fernando Alonso (zevende, 148 ronden) en Guanyu Zhou (achtste, 150 ronden) ook gezegd worden. Sergio Perez reed de negende tijd namens Red Bull Racing, terwijl Pietro Fittipaldi de rijen sluit op P10.

De eerstvolgende officiële Formule 1-test vindt pas in 2022 plaats. In de aanloop naar het nieuwe seizoen wordt er eind februari weer getest in Barcelona.

Uitslag tweede Formule 1-testdag Abu Dhabi

Coureur Team Tijd Ronden 1 Robert Shwartzman Haas F1 1.25.348 130 2 Lando Norris McLaren 1.25.809 103 3 Sebastian Vettel Aston Martin 1.26.379 134 4 George Russell Mercedes 1.26.404 82 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1.26.451 149 6 Carlos Sainz Ferrari 1.26.706 151 7 Fernando Alonso Alpine 1.26.940 148 8 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1.27.850 150 9 Sergio Perez Red Bull Racing 1.27.991 118 10 Pietro Fittipaldi Haas F1 1.28.662 123