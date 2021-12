De Frans-Israëlische coureur maakte zijn Formule 2-debuut in 2018 bij het team van Campos Racing. Door een beenblessure moest Nissany het 2019-seizoen aan zich voorbij laten gaan. Aan het einde van dat jaar was hij wel fit genoeg om een Williams F1-test af te werken in Abu Dhabi. Een jaar later keerde de Williams-reservecoureur toch terug in de opstapklasse en mocht instappen bij Trident. Dat verliep teleurstellend. Het hoogtepunt in 2020 was zijn aanstelling als officiële testrijder bij het Formule 1-team van Williams. Hij stapte drie keer in tijdens een vrije training. Ook in 2021 nam Nissany twee trainingen over van George Russell. Naast die werkzaamheden ging de coureur ook aan de slag bij het Formule 2-team van DAMS.

Roy Nissany in actie in de Formule 2. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Het F2-seizoen van 2021 verliep meer dan prima voor Nissany. Zijn allereerste podium in de opstapklasse scoorde hij tijdens de sprintrace in Monaco. In datzelfde weekend boekte Nissany ook een finish in de top-tien in de hoofdrace. Op het circuit van Monza herhaalde de DAMS-coureur dat resultaat. Reden genoeg voor DAMS om de 27-jarige rijder te trakteren op een contractverlenging.

"Ik ben blij dat ik mijn samenwerking met DAMS voortzet. Het voelt inmiddels als familie. Dat geeft mij een vertrouwd en comfortabel gevoel", zegt Nissany. "Ik weet zeker dat we de tot nu toe geboekte progressie gaan doorzetten door onszelf constant te verbeteren. De focus ligt nu op mijn ontwikkeling bij het team in het nieuwe seizoen. Hopelijk boeken we volgend jaar goede resultaten."

Tijdens de Formule 2-tests in Abu Dhabi van 16 tot en met 18 december komt Nissany ook in actie.