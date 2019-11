Preview GP Macau: Spanning, spektakel en Nederlandse inbreng

Sinds 1983 - het jaar waarin men definitief op F3-bolides overstapte - vormt de Formule 3-race steevast dé hoofdattractie van de Macau Grand Prix. Aspirant Formule 1-coureurs gaan jaarlijks vol ambitie en wars van enige angst de strijd met elkaar aan. Het is al jaren een beproefd recept voor bloedstollende races en uiteindelijk ook een indrukwekkende erelijst. Denk maar eens aan de zege van ene Ayrton Senna in 1983 of aan het veelbesproken duel tussen Michael Schumacher en Mika Hakkinen in 1990.

Voor het eerst sinds 2014 weer Nederlander in F3-race

De dadendrang van jonge honden in combinatie met een verraderlijk circuit maken het voor fijnproevers altijd de moeite waard om hun wekker te zetten. Dit jaar is er voor Nederlandse volgers nog weer een extra dimensie om naar uit te kijken: voor het eerst sinds Max Verstappen in 2014 is er weer een coureur van eigen bodem actief in de Formule 3-race door het stadstaatje. Richard Verschoor geeft acte de présence namens het eveneens Nederlandse MP Motorsport. "Ik ben inderdaad de eerste Nederlander sinds Max, dat is natuurlijk wel gaaf", erkent Verschoor in gesprek met Motorsport.com.

Het talent uit Benschop werkte dit jaar voor het eerst een volwaardig seizoen op Formule 3-niveau af en mag dat aanstaand weekend bekronen met deelname aan de meest prestigieuze F3-race van allemaal. Vanzelfsprekend een enorme eer, maar tegelijkertijd ook een grote uitdaging. Ook al omdat inhalen in het stadsstaatje niet evident is en de kwalificatie en kwalificatierace dus goud waard zijn voor Verschoor. "Ja, dat is zeker zo. Al sta ik er qua verwachtingen wel volledig neutraal in voor dit weekend. Wij als coureurs zijn natuurlijk rookies en eigenlijk geldt voor onze teamleden hetzelfde", wijst Verschoor in zijn vooruitblik op het compleet nieuwe avontuur voor MP.

Als zowel de coureur als ook het team voor een nieuwe opgave staat, rest natuurlijk de vraag hoe Verschoor en MP zich voorbereiden op het grote spektakel. "Nou, ik heb hier in ieder geval al een paar keer over het circuit gereden met een taxi", laat Verschoor met een lach vanuit Macau weten. "En verder hebben we ons natuurlijk wel met oude beelden en in de simulator voorbereid." Daarnaast houdt Verschoor zich vast aan het gegeven dat coureurs op een uitdagend stratencircuit als Macau altijd eigenhandig het verschil kunnen maken. "Ja, dat is hier zeker het geval. Het is namelijk in alle opzichten een bijzondere baan. De basis moet natuurlijk wel goed zijn, anders kun je rijden wat je wil. Maar je kunt op zo'n circuit als coureur wel meer het verschil maken dan op andere banen", beaamt de jonge Nederlander.

Flörsch keert terug, Van Amersfoort en Motopark ontbreken

Naast Verschoor kent de editie van 2019 nog meer interessante verhaallijnen. Denk bijvoorbeeld aan de 'zonen of kleinzonen van'. Zo prijken de namen van David Schumacher (zoon van oud-winnaar Ralf, 1995) en Enzo Fittipaldi (kleinzoon van de legendarische Emerson) op de deelnemerslijst van dit jaar. Zij krijgen onder meer gezelschap van Sophia Flörsch. Juist ja, de Duitse blondine die vorig jaar nog zo ongenadig hard crashte in Macau. Ze liep daarbij onder meer een gebroken rug op en moest lange tijd revalideren. Maar dat weerhoudt haar niet van een nieuwe deelname in 2019. Het zegt eigenlijk evenveel over de veerkracht van Flörsch als over de aantrekkingskracht van Macau. Macau heeft iets magisch, hetgeen angst schijnbaar onderdrukt. Zo maakt Verschoor zich evenmin al te veel zorgen over de risico's van het bloedlinke stratencircuit. "Ik denk niet aan crashen, maar daar ben ik ook coureur voor. Ik ga er gewoon vol in. Natuurlijk wil ik de auto niet plat rijden in de eerste vrije training, maar je kunt er niet al te veel mee bezig zijn."

Flörsch nam vorig jaar trouwens nog deel namens Van Amersfoort Racing. Dit jaar verdedigt ze de kleuren van HWA Racelab, ook al omdat de Nederlandse formatie van Frits van Amersfoort schittert door afwezigheid. De equipe uit Zeewolde werd dit jaar niet toegelaten tot het nieuwe FIA Formule 3-kampioenschap en loopt daardoor eveneens deelname aan het prestigieuze evenement in Azië mis. Dit komt doordat de FIA F3-auto's en de bijbehorende reglementen vanaf dit seizoen ook voor de Macau GP worden gebruikt. Vanzelfsprekend tot teleurstelling van het team uit de polder.

Van Amersfoort is overigens niet de enige vaste klant die verstek moet laten gaan. Het roemruchte Motopark uit Oschersleben is eveneens afwezig. En dat terwijl het Duitse team in het recente verleden buitengewoon succesvol was. Sterker nog: Motopark leverde de voorbije twee edities steevast de winnaar, in 2017 na een krankzinnige slotfase waarin de nummers één en twee allebei crashten in de laatste bocht (een kijktip voor een ieder die deze klassieker destijds heeft gemist). Daniel Ticktum was letterlijk en figuurlijk de lachende derde en won. Een jaar later herhaalde hij dit kunstje op eigen kracht, waardoor de jonge Brit dit seizoen zijn hattrick kan voltooien. Mocht hij winnen, dan heeft hij het record van Macau-zeges overigens nog niet in handen. In de jaren zestig en zeventig zegevierde John MacDonald vier maal. Drie achtereenvolgende zeges zou overigens wel een unicum betekenen.

De Grand Prix van Macau is aanstaand weekend vanzelfsprekend te volgen via Motorsport.com. Naast de Formule 3 komen ook de GT's, het WTCR en de waaghalzen op de motor in actie. De toerwagenklasse met Tom Coronel is op Motorsport.com rechtstreeks te volgen via de livestreams, van de overige klassen volgt natuurlijk verslaggeving in woord en beeld met mensen op locatie.De beslissende F3-race begint zondagochtend om 8.30 uur Nederlandse tijd.

Een bloedstollende ronde Macau op de motor: