Hakkinen: "Actie van Schumacher in 1997 zou ik nooit doen"

Dat Schumacher als één van de grootste kampioenen aller tijden de boeken is ingegaan, staat buiten kijf. Maar dat de Duitser vaak op de grens van het toelaatbare opereerde eveneens. Denk maar eens aan de titelontknopingen van 1994 (vandaag precies 25 jaar geleden) en 1997. In het eerstgenoemde jaar moest Damon Hill het ontgelden met een actie die tamelijk 'rücksichtlos' was, terwijl Schumi in 1997 een controversiële alles-of-niets poging ondernam om Jacques Villeneuve de wereldtitel afhandig te maken.

In de ogen van Hakkinen ging vooral die laatstgenoemde actie te ver. Schumacher probeerde Villeneuve op Jerez in een DNF te dwingen met een tamelijk onbeholpen actie. Aangezien de Ferrari-coureur met één punt voorsprong aan de seizoensafsluiter begon, zou dat volstaan voor zijn (destijds) derde wereldtitel. Op de vraag of Hakkinen versteld stond van Schumi's acties, reageert Hakkinen glashelder: "Nee, absoluut niet. Het is achteraf natuurlijk altijd makkelijk om te zeggen dat ik zoiets niet had gedaan, maar ik had zoiets op Formule 1-niveau echt nooit gedaan", is Hakkinen stellig in de F1-podcast Beyond the Grid. "Er zijn natuurlijk altijd wel bepaalde trucjes die je kunt toepassen om een coureur te verslaan, maar dit ging te ver."

Hetzelfde gold volgens Hakkinen voor het befaamde duel met Schumacher op Spa-Francorchamps in 2000. The Flying Finn pakte Schumi uiteindelijk door extreem veel lef te tonen en zijn auto naast die van Schumacher en achterblijver Ricardo Zonta te zetten. Maar een ronde daarvoor werd Hakkinen bij zijn eerste poging nagenoeg op het gras gedrukt. "We hadden eerder al een vergelijkbaar gevecht in Macau. Michael heeft nou eenmaal een bepaalde manier om zijn positie te verdedigen en op Spa deed hij eigenlijk hetzelfde [als in Macau]", trekt Hakkinen een parallel met de legendarische F3-race in 1990. "Maar dat op Spa leverde een ongelooflijke situatie op. Als je met driehonderd kilometer per uur op het gras wordt gedwongen, dan crash je namelijk zo goed als zeker. Zoiets kan per ongeluk een keer gebeuren, maar niet drie of vier keer met dezelfde persoon. En hij wist precies wat hij deed. Gelukkig kon ik een ongeluk voorkomen en hem alsnog inhalen."

Het zaadje voor deze veelbesproken rivaliteit werd volgens Hakkinen al in 1990 gepland. Niet in Macau maar nog daarvoor. Schumacher koerste destijds op de Duitse F3-titel af, terwijl Hakkinen vanuit de Engelse equivalent even aan een gastoptreden in Duitsland deelnam. "Wij versloegen iedereen meteen en dat heeft bij Michael een slecht gevoel achtergelaten. Hij was dé rijzende ster in Duitsland en door ons leek het toen alsof dat hele kampioenschap, inclusief de coureurs, niet zoveel voorstelde." De gezonde rivaliteit kreeg zoals vermeld een vervolg in Macau en uiteindelijk vooral in de Formule 1. Alhoewel de prijzenkast van Schumacher terugkijkend stukken beter gevuld is dan die van Hakkinen heeft de laatstgenoemde nooit het gevoel gehad voor hem onder te doen. "Natuurlijk denk ik altijd dat ik sneller was dan Michael, maar dat moet als coureur ook. Hij was technisch erg sterk in langzame bochten, maar voor mijn gevoel was ik net iets beter in de snelle gedeelten."

Tegelijkertijd zegt Hakkinen het lastig te vinden om tegenwoordig over de mindere kanten van de meedogenloze sportman Schumacher te spreken. Zeker nu de gezondheidssituatie van de Rekordmeister al lange tijd niet meer zo is als gewenst. "Als je ziet in welke situatie Michael vandaag de dag verkeert, dan is het lastig om over de mindere kanten van het verleden te spreken. We hebben allebei een geweldige carrière gehad en ik wil zeker niet negatief en achter zijn rug om praten. Ik hoop vooral dat hij weer snel sterker wordt in de positie waar hij momenteel in zit", sluit Hakkinen af met een gelukswens voor zijn oude rivaal.

Het besproken duel tussen Hakkinen en Schumacher in Macau: