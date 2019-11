FIA hoopvol dat F1-teams mazen in 2021-reglementen aangeven

De reglementen die in 2021 ingaan brengen op veel vlakken veranderingen met zich mee, waarvan sommige heel ingrijpend zijn. Niet alleen op technisch vlak gaat de sport met nieuwe en versimpelde ontwerpfilosofieën flink op de schop, ook in sportief en financieel opzicht verandert er veel. Het budgetplafond en de herverdeling van het prijzengeld zijn daar waarschijnlijk de meest bekende voorbeelden van.

Maar met de nieuwe richting die de sport opgaat, zijn er ook veel gebieden die nog verkend moeten worden. De regels die nu goedgekeurd zijn door het World Motor Sport Council zullen de komende jaren nog verder aangescherpt worden. Om te voorkomen dat de teams misbruik maken van eventuele mazen heeft de FIA bovendien een afdeling opgericht die zich hier volledig mee bezighoudt, door vanuit het perspectief van de aerodynamici van de constructeurs te redeneren.

Deze stresstest heeft er al voor gezorgd dat de FIA enkele zwakke punten in de reglementen heeft bijgeschaafd. "We hebben twee à drie gebieden geïdentificeerd die niet zo goed beschreven of gecontroleerd waren, dus we hebben de afgelopen maanden betere regels bedacht", aldus FIA-topman Nikolas Tombazis. Volgens de Griek zullen teams uit zichzelf op de FIA afstappen als ze tegenstrijdigheden of andere anomalieën vinden. "Ik denk dat de teams - en ik wil niet zeggen álle teams - deze verantwoordelijkheid op zich nemen en inconsistente onderdelen graag willen melden zodat we een oplossing kunnen vinden."

Hij gaat er overigens niet vanuit dat de teams het uit liefdadigheid doen. "Dat verwacht ik niet. De reden zal zijn, afhankelijk van hun houding of hoeveel risico het hen wel of niet oplevert, dat we tot een zeker moment de tijd hebben om de regels aan te passen en fouten te corrigeren. Ze willen niet drie extra maanden ergens aan spenderen om vervolgens het gras voor de voeten weggemaaid te zien worden. Dus als teams soms iets ontdekken willen ze er zeker van zijn dat het niet op een of andere manier verboden of illegaal wordt", meent Tombazis.

De manier waarop de aerodynamische reglementswijzigingen dit jaar zijn geïntroduceerd, hebben zijn vertrouwen daarin gesterkt. Volgens de FIA Head of Single-seater Technical Matters is het al een beproefde methode.

Met medewerking van Scott Mitchell