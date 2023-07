Williams is de grootste voorstander van het verhogen van het budgetplafond voor de faciliteiten van de teams. Ook Alpine, McLaren, Alfa Romeo en AlphaTauri hebben hier interesse in. Het onderwerp stond vrijdag op de agenda bij de F1 Commission-vergadering in België, maar een akkoord bleef uit. Een speciale werkgroep gaat zich nu over de zaak buigen, waarna de F1 Commission erop terugkomt. De deadline voor de stemming over deze kwestie - die louter draait om het verhogen van het budgetplafond voor de faciliteiten, niet om het algemene budgetplafond - is verschoven naar eind oktober.

“Met onze huidige faciliteiten kunnen we niet concurreren met de topteams”, begint Williams-teambaas James Vowles zijn verslag van de F1 Commission-vergadering op Spa. “Het is jammer en teleurstellend dat we, gezien de omstandigheden, weer een vergadering hadden waarbij we in rondjes draaiden. Dat is althans mijn mening, maar zal in zekere zin ook de waarheid zijn. Iedereen wil er namelijk voor zorgen dat ze niet achterblijven ten opzichte van de rest.”

“Je weet dat andere teams nadeel zullen ondervinden van het feit dat wij miljoenen kunnen investeren”, vervolgt Vowles. “Sommige teams bevinden zich in een andere positie. Sommige teams hebben geen geld om uit te geven, anderen willen het geld niet uitgeven en anderen zijn bang voor verandering. Het is gewoon niet mogelijk om iedereen in twee uur tijd op één lijn te krijgen. Het zal geen verrassing zijn dat bijna alle teams aan de achterkant van de grid hun hand opstaken bij de meeste stemmingen over dit onderwerp. De teams aan de voorkant van de grid deden dat niet, al waren er enkele uitzonderingen. Dit gaat over het grotere belang van de sport. En dat vind ik oprecht. Natuurlijk heb ik er meer belang bij dan anderen, maar de winnaar op elke zondag moet niet voorspelbaar zijn.”

Vowles voegt toe dat er ook is gesproken over een voorstel om een investering per geval te beoordelen, maar dat haalde het evenmin. “Bij deze gesprekken begonnen de handen, zoals je je kan voorstellen, te zakken”, vertelt Vowles. “Mijn hand deed eigenlijk pijn vanwege de tijd dat ik hem omhoog hield bij de stemmingen over deze onderwerpen. Toen we bij het voorstel van beoordeling per geval waren aangekomen, gingen de handen aanzienlijk omlaag.”

