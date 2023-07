Alonso over vormdip Aston Martin: Sfeer in team blijft goed

Het begin van het seizoen was het elk raceweekend raak voor Aston Martin. In de eerste zes races stond Fernando Alonso namens de renstal vijf keer op het podium. Sindsdien heeft de formatie uit Silverstone deze vorm niet kunnen doortrekken, alleen tijdens de GP van Canada was Alonso nog op het podium te bewonderen.

De mindere resultaten hebben ook hun weerslag op de positie in het constructeurskampioenschap. Mercedes heeft het Britse team ingehaald en het opgeleefde McLaren komt met rasse schreden dichter bij. Toch is Alonso blij met de seizoensstart, zeker gezien het moeilijke seizoen van 2022: "De sfeer in het team is goed. Bijna elk weekend is het een feest. Ik kan me nog herinneren dat vorig jaar op Spa, toen ik het contract tekende, ze negende stonden bij de constructeurs. Toen stond alleen Williams er nog achter. Nu staan we bijvoorbeeld boven Ferrari. Dat is fantastisch. De goede prestaties van de eerste seizoenshelft kwamen uit het niets."

Ondanks dat zijn team wat momentum verliest, is de Spanjaard positief over de prestaties van zijn auto: "We genieten van de goede dingen van de auto en de nieuwe fabriek. Ook is er een nieuwe energie binnen het team. Het is duidelijk dat we de laatste races wat performance zijn verloren, maar het is niet zo erg als de vragen van de pers doen vermoeden. We waren vorig weekend [in Hongarije] vier tienden van de pole af, dat is gezien vorig jaar een geweldige prestatie, maar we stonden daarmee achtste."

Focus op 2024

Dat Aston Martin wat terrein verliest, helpt volgens de 41-jarige Alonso om in de ontwikkeling van de 2024-wagen scherp te blijven: "We weten dat we ons moeten doorontwikkelen. We hebben de laatste races performance verloren en dat ontkennen we niet. We werken daaraan en deze moeilijkheden maken ons als team voor de toekomst alleen maar sterker. Als we een makkelijk seizoen hadden, zouden we ons niet op 2024 richten. Ik ben niet blij dat we langzamer zijn, maar het is nodig om af en toe moeilijke weekenden te hebben."