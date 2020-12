Williams: We willen geen F1 B-team worden

De Formule 1 introduceert in 2021 een budgetplafond van 145 miljoen dollar, al vallen daar de salarissen van de coureurs en enkele topmensen van de teams buiten. Diverse kleinere teams hebben toenadering tot de topteams gezocht om kosten te delen en minder onderdelen zelf te hoeven ontwikkelen. Zo gaan Red Bull Racing en AlphaTauri in 2021 veel nauwer samenwerken. Ook haalt Ferrari de banden met Haas en Alfa Romeo verder aan, terwijl Mercedes en Racing Point (volgend jaar Aston Martin) ook meer informatie gaan delen.

Williams heeft de afgelopen jaren, hoe dramatisch de prestaties ook waren, altijd volgehouden als onafhankelijk team te willen opereren. Dat is onder de nieuwe eigenaar Dorilton Capital niet anders. Teambaas Simon Roberts erkent dat er voordelen kleven aan een samenwerkingsverband met een topteam maar denkt dat de voordelen van een onafhankelijke operatie nog altijd groter zijn: “We willen geen B-team worden”, legt hij uit. “Wij houden graag onze onafhankelijkheid maar we willen competitiever zijn. Dus, kijkend naar de toekomst, staan we open voor het uitbreiden van een relatie. De invulling daarvan hangt af van de gebieden waarop we onszelf sterk vinden en waarop we hulp nodig hebben. Simpel gezegd: als we ergens goed in zijn en we kunnen dat zelf doen, dan moeten we dat blijven doen. Als er iets is dat we zelf niet zo goed kunnen, zouden we bereid moeten zijn om dat in te kopen bij een partij die het beschikbaar heeft.”

Toekomstperspectief

De overname van het team en het vertrek van de familie Williams viel bij veel trouwe Formule 1-fans niet in goede aarde. Roberts benadrukt dat de nieuwe teameigenaren niets gaat veranderen aan de aanpak en veel historische karakteristieken behouden blijven. “Er zijn veel overeenkomsten tussen de road map die Claire Williams had opgesteld en onze plannen. We houden daar aan vast. We willen goed zijn voor alle mensen die hier werken en het juiste blijven doen. Qua technologie hebben we nu de kans om te investeren. Dat is precies wat we doen. Dat is al begonnen. Het heeft weinig impact op de wagen waarmee we dit seizoen hebben gereden, dat begint volgend jaar. We willen de komende vijf jaar rustig wat opbouwen. Het belangrijkste is dat we zinvol investeren. We willen geen fouten maken en we willen een lange adem hebben. Daar zijn we nu mee bezig.”

