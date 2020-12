Marko: Kans Hülkenberg was niet zo groot, Vettel niet beschikbaar

Waar Christian Horner al aangaf slechts een kort gesprek met Hülkenberg te hebben gehad, bevestigt Marko tijdens een exclusief interview met Motorsport.com - dat eind december in meerdere delen online verschijnt - dat de Hulk geen grote kans heeft gemaakt. "Het ging er voor ons niet om wie goed met ons overweg kan. Nee het gaat erom, wie het beste voor het team is", gaat hij in op de goede relatie tussen Hülkenberg en Max Verstappen.

Red Bull heeft puur naar prestaties en potentie gekeken en Perez op dat vlak hoger ingeschat dan Hülkenberg. Marko herhaalt nog maar eens dat Red Bull twee competitieve coureurs nodig heeft in de strijd tegen Mercedes en dat Perez daarvoor de meest aangewezen man is. De aankondiging van de Mexicaan lekte op donderdag al uit en is vorige week vrijdag wereldkundig gemaakt, maar heeft men Hülkenberg wel eerder op de hoogte gebracht? "Nee. Ik heb hem tien minuten voordien [de aankondiging] opgebeld en gezegd dat hij het niet zou worden."

In een eerder stadium werd ook Vettel, een voormalig oogappel van Marko, nog in verband gebracht met een nieuw dienstverband bij Red Bull Racing. Dat is er echter niet van gekomen. Allereerst omdat men Alexander Albon lang het vertrouwen heeft gegeven toen Vettel nog op de markt was en ten tweede omdat Vettel op weg was naar Aston Martin toen men wel serieus over Albon begon te twijfelen. De rentree van Vettel is daardoor niet reëel gebleken. "Nee. Toen wij het besluit namen om Albon te vervangen, was Vettel al niet meer beschikbaar."

Foutenlast Vettel te hoog, Hockenheim 2018 als kantelpunt

De viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim zal juist nieuw elan zoeken bij Aston Martin. Dat is na het kleurloze afscheid van Ferrari ook hard nodig. De Duitser worstelde in het F1-seizoen 2020, hetgeen ook suggesties heeft opgeroepen over een mindere behandeling of zelfs minder materiaal dan teamgenoot Charles Leclerc. "Maar daar kan ik niets over zeggen", reageert Marko. Wel hoopt de Oostenrijker dat Vettel zijn persoonlijke foutenlast omlaag kan brengen. "Er is bij hem wat onzekerheid ingeslopen. Dat is volgens mij begonnen met die crash op Hockenheim in 2018", refereert hij aan het bekende moment in de Sachskurve.

"Toen was Arrivabene nog teambaas, maar nadien is de relatie met Ferrari ook steeds slechter geworden. Of hij qua materiaal is benadeeld, dan kan ik niet zeggen. Maar hij heeft zelf ook veel te veel fouten gemaakt. Die crash heeft een bepaalde onzekerheid met zich meegebracht. Daarna zat het rijdersgedeelte vaak meer op het 'niveau Vettel'." Gevraagd of de Duitse coureur dat in een andere omgeving weer kan omdraaien, sluit Marko af: "Ik hoop het wel van harte voor hem."

