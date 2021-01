Onze wensen voor het Formule 1-seizoen 2021

Het Formule 1-jaar 2020 zal niet snel vergeten worden. Door de coronapandemie ging het seizoen laat van start en werd aanzienlijk ingekort. Nieuwe circuits werden eenmalig aangedaan, vaste waarden in Azië en Amerika verdwenen – tijdelijk – van de kalender. Op de baan was het met de wereldtitels voor Lewis Hamilton en Mercedes als vanouds. Toch was het een spectaculair jaar, met onverwachte winnaars, veel verschillende podiumfinishers en heel wat spektakel. Helaas zonder publiek langs de baan, want dat was slechts zelden mondjesmaat toegestaan.

Het opmerkelijke jaar laat heel wat te wensen over voor 2021. Daarom hebben we hieronder de belangrijkste wensen van onze redactieleden op Formule 1-gebied op een rijtje gezet. Wat hopen wij te zien in 2021?

Mike Mulder: Een groot oranjefeest in Zandvoort

Mijn wens voor 2021? Dat we dit jaar corona onder controle krijgen en we eindelijk op Circuit Zandvoort dat uitgestelde Oranjefeestje mogen vieren. De eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985 zou eigenlijk afgelopen mei 2020 al plaatsvinden, maar is terecht uitgesteld en staat nu gepland voor 5 september 2021. Het is heel verstandig dat de organisatie en Formula One Management er voor gekozen hebben om niet vast te houden aan een nieuwe datum in het voorjaar, maar besloten hebben om het evenement door te schuiven tot na de zomerstop. De kans op een nieuwe sof wordt daarmee – ondanks dat er inmiddels een vaccin voorhanden is – een stuk kleiner. Laten we er dus vooral op hopen dat we tegen september corona onder controle hebben en dat de organisatie van de Dutch Grand Prix er vervolgens een geweldig spektakel van weet te maken (met stiekem natuurlijk een Nederlandse winnaar).

Mark Bremer: Een interne strijd bij Red Bull Racing

Het is geen geheim dat Max Verstappen de afgelopen seizoenen de dominante factor was bij Red Bull Racing. Hij bezorgde de formatie van Christian Horner en Helmut Marko daarmee vaak hoofdbrekens. Want was Verstappen nou zo goed of waren zijn teamgenoten zo slecht? Pierre Gasly werd vervangen en bloeide vervolgens bij AlphaTauri weer op, Alex Albon kreeg lang het voordeel van de twijfel maar hij kon uiteindelijk niet op de steun van het team rekenen.

Met Sergio Perez krijgt Verstappen in 2021 een teamgenoot die het klappen van de zweep kent. Perez was in 2020 op bepaalde momenten een uitblinker en het staat buiten kijf dat hij op de grid hoort. Binnen de redactie van deze website wordt al enige tijd discussie gevoerd of Perez zijn jongere teamgenoot daadwerkelijk tot grotere hoogten kan pushen. Bovenaan mijn wensenlijstje staat dan ook dat Perez de interne strijd aan kan gaan met Verstappen. Voor betere prestaties van de Nederlander, maar vooral ook omdat we een mooie rivaliteit in F1 goed kunnen gebruiken.

Casper Bekking: Een solide debuutjaar voor Mick Schumacher

Het hing eind 2020 al een tijdje in de lucht, maar begin december kwam het verlossende woord: in 2021 staat er weer een Schumacher op de grid. Mick, de zoon van racelegende Michael, debuteert bij Haas. Qua looks en kalmte lijkt hij in veel opzichten op zijn vader. Of hij ook het talent heeft, zal de komende jaren moeten blijken. Toch is het bijzonder dat er weer een Schumacher op de grid staat, zeker gezien de treurige situatie rondom de illustere Michael. Bovendien is het goed voor de sport als geheel, maar zeker ook voor de populariteit van de Formule 1 in Duitsland. De thuisbasis van vele grote autofabrikanten kampte de afgelopen jaren met sterk dalende kijkcijfers, hopelijk brengt Mick de ommekeer teweeg. Ik hoop dan ook dat we nog vele jaren kunnen genieten van een Schumacher in de koningsklasse van de autosport (of zelfs twee, want neef David – zoon van Ralf – timmert ook goed aan de weg). Een solide debuutjaar, waarin hij afrekent met de critici die stellen dat hij de Formule 2-titel enkel te danken heeft aan zijn betere materiaal, zou een mooie eerste stap zijn.

Erwin Jaeggi: Ferrari terug op de voorgrond

Ferrari heeft dit jaar een flink pak slaag gekregen en heeft dat natuurlijk volledig aan zichzelf te danken gehad. Aan het begin van het seizoen waren de magere prestaties van het Italiaanse team nog enigszins vermakelijk, ze voelden als een soort van genoegdoening voor hetgeen Ferrari een jaar eerder met de motor zou hebben gedaan en door Max Verstappen werd omschreven als ‘vals spelen’.

Maar al vrij snel werd het ook erg pijnlijk om Ferrari als prachtig merk zo te zien lijden, en jong talent Charles Leclerc en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel ergens in de middenmoot te zien worstelen. Het was bovendien jammer om een team uit de voorhoede te zien wegvallen. Het kwam de spanning vooraan niet ten goede. Ferrari werkt aan een compleet nieuwe - als het goed is volledig legale - power unit voor 2021. Het zou leuk zijn - en uiteindelijk ook beter voor de F1 als geheel - als het team uit Maranello zich daarmee weer iets meer van voren kan laten zien. Want een Ferrari-team dat in Q2 volledig wordt uitgeschakeld, zoals afgelopen seizoen meerdere keren gebeurde, is eigenlijk maar een raar gezicht.

Ronald Vording: Een titelstrijd tot aan het gaatje

Het Formule 1-seizoen dat achter ons ligt, is met recht enerverend te noemen. Een zege van Perez, de prachtige tranen van Gasly op Monza en natuurlijk de zevende voor Lewis. Zeker in coronatijd moeten we onze zegeningen tellen. Toch hebben we in de voorbije jaren wel degelijk iets gemist: een titelstrijd tot het einde, ‘down to the wire’ zoals de Britten mooi zeggen. Want ja, wie herinnert zich de beelden van Brazilië 2008 niet? Hoe de pitbox van Ferrari binnen enkele minuten veranderde van een feestruimte tot een boksring waarin frustraties werden afgereageerd. Massa bleek slechts kampioen voor een minuut, maar de wereldberoemde beelden blijven ons decennialang bij. Juist die bloedstollende momenten – waarop de sport een snelkookpan van emoties wordt – heeft de Formule 1 in de afgelopen jaren gemist. Het zou fijn zijn als we die spanning in 2021 wel krijgen en iemand (het moet waarschijnlijk van Max Verstappen komen) Mercedes ein-de-lijk naar de kroon kan steken.

Bjorn Smit: Wederopstanding van Vettel bij Aston Martin

Voor de start van het seizoen 2020 werd al duidelijk dat Sebastian Vettel na afloop van de jaargang mocht uitkijken naar een nieuwe werkgever, omdat Ferrari had besloten dat er vanaf 2021 geen plaats meer voor hem is. Het was de inleiding van een moeizaam seizoen voor de Duitser, die graag in de voetsporen van Michael Schumacher had willen treden door met de Scuderia wereldkampioen te worden. Daar lukte in de eerste vijf seizoenen in dienst van Ferrari niet, en in 2020 al helemaal niet. Vettel werd aan alle kanten om de oren gereden door teamgenoot Charles Leclerc, kon niet goed overweg met de SF1000 en werd slechts dertiende in het kampioenschap.

Vettel zat enige tijd in onzekerheid of hij in 2021 wel op de grid zou staan, maar Aston Martin durft het met hem aan en koppelt hem voor het aanstaande seizoen aan Lance Stroll. Er gaat voor hem een frisse wind waaien en hopelijk leidt dat ook tot een frisse Vettel. Zijn afscheidsseizoen bij Ferrari was niet waardig voor een viervoudig wereldkampioen, maar met een nieuw team, een nieuwe auto, nieuwe bazen en een nieuwe teamgenoot kan hij zich hopelijk revancheren voor het magere jaar 2020 en weer laten zien waarom hij tussen 2010 en 2013 vier keer op rij de wereldtitel won.

Filip Cleeren: Een gezonder jaar voor de hele autosportsector Natuurlijk hoop ik ook op spektakel en een spannende titelstrijd, al lijkt me dat meer waarschijnlijk in 2022, maar ik wens de hele autosector vooral een ietwat normaal en gezonder jaar toe. Het jaar 2020 is verwoestend geweest voor vele mensen die met autosport zijn verweven. Denk maar aan promotoren, freelance fotografen of mensen die in de eventsector werken, die allemaal leven van live sport en een grote bron aan inkomsten weg zagen vallen. We moeten ons geen illusies maken, het coronavirus zal ondanks het uitrollen van het vaccin nog steeds een bepalende rol gaan spelen in 2021, maar hopelijk kunnen we met de kennis van het vermaledijde 2020 weer stilaan naar de autosport die we kennen, met publiek en met een ziel. We mogen zeker dankbaar zijn dat de meeste kampioenschappen in 2020 überhaupt een seizoen hebben kunnen afwerken, maar de sector kan dat geen tweede jaar op rij aan. Ik hoop dan ook dat we in 2021 weer stilaan, met gezond verstand en respect voor elkaars gezondheid, samen van de sport kunnen genieten.