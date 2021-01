Marko over foto met Perez in Abu Dhabi: “Toen nog geen deal"

Christian Horner liet tijdens het Formule 1-seizoen 2020 weten dat er pas na de laatste race een beslissing zou worden genomen over wie er in 2021 naast Verstappen rijdt. Het team uit Milton Keynes wilde Alexander Albon tot het einde van het seizoen de kans geven om zich te bewijzen en daarna in alle rust de situatie analyseren. Op de vrijdag na de Grand Prix van Abu Dhabi was de kogel door de kerk: Sergio Perez racet in 2021 in dienst van Red Bull.

Tijdens het laatste Formule 1-weekend gonsde het echter al dat de keuze op Perez was gevallen. Het contract zou al zo goed als rond zijn, zo werd gefluisterd. Een foto die Horner na de bekendmaking op zijn Instagram plaatste, was volgens sommigen het bewijs dat beide partijen in Abu Dhabi al tot een akkoord waren gekomen. Het gaat om een foto waarop Perez, Horner en Marko voor een gordijn poseren. Een neutrale achtergrond, zal het trio destijds hebben gedacht, maar een oplettende kijker ontdekte dat het gordijn identiek is aan de gordijnen die in het hotel naast het Yas Marina Circuit hangen. Bovendien draagt Perez op het kiekje dezelfde kleding als toen hij na afloop van de race in Abu Dhabi, waarin hij door een probleem met de motor niet aan de finish kwam, een helmruil deed met Sebastian Vettel.

Marko bevestigt tegenover Motorsport.com dat de foto inderdaad in Abu Dhabi is opgenomen, maar ontkent dat er op dat moment al een finale beslissing was genomen over het tweede Red Bull-zitje. “Een foto heeft niets te maken met het tekenen van een contract”, legt Marko uit. “Het was een sociale aangelegenheid. Op dat moment was er nog niets honderd procent definitief. We maakten de foto voor het geval het definitief zou worden.” Goed om vast te hebben dus, zo redeneerde men. Mocht er later een krabbel moeten worden gezet, dan zou dat wel op afstand gebeuren. Marko: “Handtekeningen kunnen tegenwoordig ook elektronisch worden gezet.”

Op de vraag wanneer de foto precies is genomen, op zondagavond of maandagochtend, antwoordt Marko: “Dat kan ik me eerlijk gezegd niet meer herinneren. Het was een turbulent weekend. We hadden een mogelijkheid om het daar te doen. Vanwege de coronaregels mochten we immers niet buiten het hotel komen.” Red Bull hoopte natuurlijk dat de buitenwereld er niet achter zou komen dat de foto al in Abu Dhabi was genomen, maar dit was tegen beter weten in. “Perez droeg hetzelfde shirt als toen Vettel hem zijn helm gaf”, zegt de Oostenrijker lachend. “Dat heeft ons volgens mij eerder verraden dan die gordijnen.”