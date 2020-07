Weersverwachting GP van Stiermarken: Regen op zaterdag?

De opener van het Formule 1-seizoen 2020 zorgde zowel op als naast de baan voor heel wat spektakel. Dit weekend gaat het circus verder met de Grand Prix van Stiermarken, de tweede opeenvolgende race op de Red Bull Ring. In hoeverre gaan de weergoden nog een rol van betekenis spelen? We vroegen het onze weerpartner Weerplaza.nl.

“Het is op dit moment prima zomerweer in de Alpenregio. De zon schijnt uitbundig en in de dalen loopt de temperatuur op naar 25 graden of meer. Later deze week komen in de bergen enkele regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Vrijdag lijken de buien vooral ten noorden en westen van Spielberg tot ontwikkeling te komen. Met een beetje geluk trekt er dus geen bui over het circuit. In de nacht naar zaterdag schuiven de buien wel naar Spielberg en ook overdag lijkt het een buiige dag te worden. Pas in de namiddag en avond wordt het droger en komt de zon nog even tevoorschijn. Door de buien is het zaterdag ook een stuk koeler.”

“Zondag ziet het weer er een stuk beter uit. Misschien dat in de nacht of vroege ochtend nog een laatste bui valt, maar die kans is niet heel groot. De zon komt goed tevoorschijn, al neemt in de loop van de middag het aandeel wolken wel toe. De temperatuur komt zondagmiddag rond 19 of 20 graden uit.”