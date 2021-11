Waarom deze triple-header de zwaarste ooit is voor de Formule 1

Een paar maanden geleden werd een triple-header georganiseerd met races op Spa, Zandvoort en Monza. Drie circuits die relatief dicht bij elkaar liggen en waarbij de logistieke operatie nog wel enigszins knap te regelen viel. Dat geldt niet voor de komende drie races in respectievelijk Mexico, Brazilië en Qatar. Na de Mexicaanse GP van dit weekend reist het circus over een afstand van zo’n 8.000 kilometer naar Brazilië. De vlucht alleen al naar Sao Paulo duurt zo’n 10 uur en gaat door 3 verschillende tijdzones. Helemaal bont wordt het als de Formule 1 binnen enkele dagen moet verplaatsen naar Qatar. Dan komen er nog eens 12.000 reiskilometers bij met een vlucht van 14 uur door 6 verschillende tijdzones.

Een beproeving die niet onderschat mag worden, stelt ook McLaren-coureur Daniel Ricciardo: “Deze komende triple-header is de zwaarste van het hele seizoen, hier komt geen enkele andere combinatie bij in de buurt. Je vliegt in tien uur van Mexico naar Brazilië en naar Qatar is het nog veel verder. Dat gaat echt uitputtend zijn.” Daarbij komt dat het derde circuit nieuw is voor de Formule 1. Dat brengt weer nieuwe uitdagingen mee. “De focus op het leren van een nieuw circuit vergt meer energie, het wordt hard werken. We zullen zien hoe iedereen daarmee omgaat.”

En dan komen de coureurs er in vergelijking tot de werknemers in de paddock er nog genadig af. Waar coureurs van zondagavond tot woensdag vrij hebben, werken de monteurs en engineers in de paddock lange dagen om alles weer in gereedheid te brengen voor de volgende Grand Prix.

Na de aankomende triple-header krijgen de Formule 1-teams een korte adempauze voor de tweede double-header in Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Het F1-seizoen eindigt daar op 12 december, al gaan de meeste teams dan nog een paar dagen testen voordat ze definitief aan de winterstop mogen denken.