Pirelli positief: Banden sparen minder aan de orde in 2022

Pirelli is al sinds 2011 als bandenleverancier actief in de Formule 1, maar de coureurs hebben het afgelopen decennium regelmatig kritiek geuit op het rubber van de Italiaanse bandenproducent. Zo zou het rubber te hard slijten en qua temperatuur slechts werken in een zeer klein window. De banden worden dan ook als een deel van het probleem gezien waarom de kwantiteit en kwaliteit van de gevechten op de baan de laatste jaren is afgenomen.

Volgend jaar introduceert de Formule 1 een nieuw technisch reglement dat de kwaliteit van de races moet verbeteren en het spektakel ten goede moet komen. Daar zal echter weinig van terecht komen als de kwaliteit van de banden onveranderd blijft en dus is ook Pirelli aan het werk gezet. Zo zullen de 13 inch velgen volgend jaar ingeruild worden voor exemplaren van 18 inch, wat uiteraard ook van invloed is op de banden. Daarnaast heeft Pirelli als opdracht gekregen om banden te produceren die minder snel oververhit raken waardoor coureurs langer en harder kunnen pushen op een bepaalde compound en moet het rubber qua temperatuur in een breder window kunnen functioneren.

Coureurs positief na eerste tests

In gesprek met de BBC laat Pirelli’s F1-baas Mario Isola weten dat de Italiaanse fabrikant “dicht bij het behalen van die doelen” is. Daarnaast laat hij weten dat de coureurs “blij” zijn met de eerste testresultaten, nadat negen van de tien teams hun medewerking hebben verleend aan het testen van de nieuwe banden voor 2022. Een Formule 1-coureur die zelf heeft deelgenomen aan de bandentests laat anoniem aan de Britse zender weten dat “de nieuwe banden absoluut een stap in de goede richting” zijn. “Je kunt er harder op pushen voor een langere tijd.”

Ook Isola ontving positieve reacties van de coureurs: “Tijdens de tests met het 18 inch rubber waren de coureurs tevreden met de resultaten. Lewis [Hamilton] bijvoorbeeld, is geen coureur die ervan houdt om te testen. Toch besloot hij een dag op te draven. Hij voorzag ons van feedback die behoorlijk positief was.”

Niet alleen de samenstelling van de band zelf is verbeterd. Ook het feit dat de banden volgend jaar om grotere 18 inch velgen gemonteerd worden is volgens Isola een stap in de goede richting: “De coureurs willen graag banden die directer reageren, meer precies zijn. Met een smallere wang krijg je direct een heel ander gevoel.” Daarnaast kunnen de nieuwe banden ook presteren met een lagere bandenspanning, een onderwerp dat eerder dit jaar nog onderwerp van discussie was na de klapbanden van Lance Stroll en Max Verstappen in Baku: “Deel van onze voortdurende verbeteringen is een ontwerp dat een stuk robuuster is, zonder dat we daarvoor de bandenspanning moeten aanpassen. Als de simulaties bevestigd worden, verwacht ik dat we de nieuwe banden met een lagere spanning kunnen gebruiken.”

Giswerk

Toch blijft het ook voor Pirelli gissen hoe de nieuwe banden volgend jaar exact zullen gaan presteren. Zo was het tijdens de bandentests bijvoorbeeld niet mogelijk om te simuleren hoe de nieuwe banden zich gedragen in het verkeer. Daarnaast werd er aanvankelijk verwacht dat de nieuwe auto’s voor 2022 een handvol seconden per ronde trager zouden zijn, maar het verschil met de huidige auto’s lijkt volgens de laatste simulaties een stuk kleiner te zijn dan verwacht.

“Er wordt een hoop gesproken over de echte prestaties van de 2022-auto’s, omdat er aanvankelijk werd verwacht dat ze drie seconden per ronde langzamer zouden zijn dan de huidige auto’s. Nu wordt er alweer gesuggereerd dat de auto’s qua snelheid heel dicht bij de huidige auto’s opereren. Dat is ook van invloed op de bandencompounds”, legt Isola uit. “We ontwerpen onze compounds aan de hand van de snelheden die we het jaar erop verwachten.”

Toch blijft Isola ondanks de vele vraagtekens positief: “De compounds zijn volledig nieuw, omdat we gekozen hebben voor een andere filosofie om de gestelde doelen te halen. Daarnaast hebben we nog de testdagen voor 2022 en hebben we volgend jaar de mogelijkheid om de compounds op een andere manier te selecteren. Ik ben ervan overtuigd dat we een goede balans kunnen vinden.”

De veranderingen voor 2022 in beeld: