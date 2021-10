Pirelli heeft 2022-bandentests met 18 inch wielen afgerond

De 13 inch velgen waar jarenlang mee werd gereden in de Formule 1 zullen volgend jaar vervangen worden door nieuwe exemplaren van 18 inch. Daar hoort uiteraard ook een nieuwe band bij, die vanwege de lagere wang totaal andere rijeigenschappen met zich mee zal brengen dan het huidige Formule 1-rubber.

De overstap naar de nieuwe 18 inch wielen valt samen met het nieuwe technisch reglement voor 2022. Hoewel die auto’s begin volgend jaar pas hun eerste meters zullen maken, heeft Pirelli al uitgebreid kunnen testen met de nieuwe banden voor 2022. In speciaal aangepaste auto’s werkte de Italiaanse bandenleverancier dit jaar met vrijwel alle teams 28 testdagen af, nadat er eind 2019 en begin 2020 ook al 8 testdagen werden georganiseerd.

4.267 rondjes

Bovenop de testdagen op het circuit is er ook binnenshuis bij Pirelli ruim 10.000 uur getest met het nieuwe rubber en zijn er ruim 5.000 uur aan simulaties uitgevoerd. In totaal heeft Pirelli 70 virtuele prototypes ontwikkeld, waarvan uiteindelijk ook 30 fysieke exemplaren zijn uitgeprobeerd op het circuit. In totaal werden er 4.267 rondjes afgelegd, goed voor ruim 20.000 kilometer aan verzamelde data. Die afgelegde kilometers werden verdeeld over 392 bandensets, wat neerkomt op een totaal van 1.568 gebruikte banden.

De banden werden getest op 10 verschillende circuits in zowel droge als natte omstandigheden. Uit financieel oogpunt nam alleen het team van Williams niet deel aan de bandentests. Eerder dit jaar liet ook Mercedes uit financieel oogpunt een test schieten na de crash van Valtteri Bottas in Imola. Het team van Ferrari nam de plek in van de renstal uit Brackley. 19 coureurs hebben deelgenomen aan de bandentests, daarvan maken er 15 deel uit van de Formule 1-grid. Een van hen is George Russell, die ondanks de afwezigheid van Williams in 2019 wel al in een Mercedes kon kennismaken met de 18 inch wielen in Abu Dhabi.

“Met de laatste regentest hebben we eindelijk het testprogramma voor de nieuwe 18 inch wielen af kunnen ronden”, vertelt Pirelli’s autosportbaas Mario Isola. “Vanwege de pandemie hebben we het testprogramma vorig jaar op de schop moeten gooien en testsessies op de circuits moeten afblazen, waardoor we ons moesten focussen op simulaties en het virtueel ontwikkelen van de banden. Dit heeft ons geholpen bij het optimaliseren van de productie van het aantal fysieke prototypes en de uitvoering van de 28 testdagen op het circuit in 2021.”

“We hebben ons tijdens het ontwikkelingstraject eerst gefocust op het profiel, daarna hebben we ons gericht op de basisconstructie alvorens we de aandacht verlegden naar de vijf compounds die voor volgend jaar gehomologeerd zullen worden. De input van de coureurs die momenteel deelnemen aan het kampioenschap is cruciaal voor ons, ook al gebruikten we voor de test aangepaste auto’s.”

Eerste test met definitieve compound in Abu Dhabi

Pirelli gaat zich nu focussen op de productie en ontwikkeling van de definitieve band voor 2022, waar de coureurs later dit jaar voor het eerst mee kennis kunnen maken: “Volgend jaar hebben we nog wat testdagen tot onze beschikking waarin we de band voor 2022 kunnen finetunen, mocht dat nodig blijken te zijn. Zodra de specificatie is goedgekeurd door de FIA kunnen de coureurs na de Grand Prix van Abu Dhabi de definitieve band voor volgend jaar uitproberen. We zullen echter nog tot de wintertest van komend voorjaar moeten wachten voordat we deze banden voor het eerst in actie zullen zien onder de 2022-auto’s.”

