Nieuwe F1-wagens voor 2022 flink sneller dan gedacht

In 2022 voert de Formule 1 een gloednieuw technisch reglement in. Om het eenvoudiger te maken om een concurrent te volgen stapt men af van de vele vinnetjes en vleugeltjes op de bolides. De wagens worden op aerodynamisch vlak een stuk eenvoudiger. De neerwaartse druk wordt onder de wagens met Venturi-tunnels - ook wel bekend als grondeffect - gecreëerd. Dat zorgt voor een heel ander rijgedrag en moet resulteren in meer spektakel op de baan.

F1 2022: Dit verandert er volgend jaar aan de Formule 1-auto's

De verwachting was dat de nieuwe wagens enkele seconden per ronde langzamer zouden zijn dan de huidige bolides. Eerdere schattingen wezen op een tijdverlies van vier tot vijf seconden, later werd dat iets bijgesteld. De laatste simulaties laten echter zien dat het verschil veel kleiner is. Formule 1 Chief Technical Officer Pat Symonds, nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe reglementen en de wagens voor de komende jaren, kwam met positief nieuws.

In gesprek met Auto Motor und Sport zei hij: “We verwachten dat de nieuwe auto’s bij de start van het seizoen gemiddeld slechts een halve seconde langzamer zijn dan de huidige bolides. En richting het einde van het seizoen zal de snelheid gelijk kunnen zijn. Ik zeg ‘kunnen’, omdat we nog niet weten welk ontwikkelingstempo dit reglement toelaat.”

Met name in de middelsnelle tot snelle bochten verwacht men hogere snelheden door de invoering van het grondeffect. De topsnelheid op de rechte stukken zal naar verwachting wel wat lager liggen door de toegenomen luchtweerstand. Toch zijn de resultaten van deze simulaties verrassend, aangezien de wagens in 2022 minimaal 38 kilogram zwaarder zijn dan de hedendaagse modellen. De nieuwe 18 inch Pirelli-banden werken volgens de teams echter wel beter dan verwacht, wat weer wat rondetijd kan opleveren. De diverse teams zeggen uiteraard niets over hun verwachtingen om de concurrentie niet wijzer te maken. De daadwerkelijke verschillen zullen we pas medio maart zien tijdens de openingsrace in Bahrein.