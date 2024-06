Volop regen voorspeld voor Formule 1-weekend Canada

Na een tweetal Formule 1-races op Europese bodem is het circus de oceaan overgestoken om de Grand Prix van Canada af te werken. Het parcours nabij Montreal is voor de coureurs een serieuze uitdaging, met lange rechte stukken en technische, krappe bochten. Om het voor hen nog wat moeilijker te maken lijken de weersomstandigheden ook niet mee te willen werken. Het laatste weerbericht vanuit Canada laat zien dat het een nat weekend wordt.

Het begint al op de vrijdag. Tijdens de eerste trainingssessie op het Île Notre Dame hangt er al regen in de lucht, maar de kans is groot dat er in de tweede oefensessie echt flink veel regen gaat vallen. De weermodellen laten zien dat er rond 17.00 uur lokale tijd (23.00 uur Nederlandse tijd) pittige buiten over het circuit heen trekken. Ook tijdens de kwalificatie zullen de weergoden zich laten gelden, want dan kan er eveneens een bui vallen op het Circuit Gilles-Villeneuve.

Het wordt voor de rijders in dat geval een kwestie van wie het beste met de omstandigheden om kan gaan. Een verrassing is daarbij niet uitgesloten, zoals de tweede tijd van Nico Hülkenberg vorig seizoen in de natte kwalificatie in Canada. Vanaf die plek mocht hij de race echter niet beginnen, vanwege een gridstraf werd hij teruggezet op P5.

Regen vlak voor of vlak na de start?

Na de kwalificatie klaart het wat op in de omgeving van het circuit, waardoor het goed mogelijk is dat in de ochtend het circuit opdroogt. De regen is echter dan nog niet weg en de kans bestaat dat het vlak voor de start van de race weer nat wordt. Als dat niet gebeurt, dan is er een grote kans dat tijdens de Grand Prix hemelsluizen alsnog geopend worden en er een bui valt.