Mercedes-coureurs hebben plezier in de regen: Veel vertrouwen in W15

Ondanks de beperkte rijtijd, was Lewis Hamilton er na de twee vrijdagsessies van overtuigd dat Mercedes dichter bij de kop van het Formule 1-veld is gekomen. Het team uit Brackley was met een nieuwe draagarm voor de voorwielophanging naar Canada gekomen die beter moet aansluiten bij de nieuwe voorvleugel die in Monaco werd geïntroduceerd.

En hoewel ook Mercedes last had van de vele regen op het Circuit Gilles Villeneuve, voelde Hamilton een veel betere balans in zijn auto. "Eerlijk gezegd is het nog wat te vroeg om te zeggen waar we staan", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Maar ik heb het gevoel dat de auto reageert op mijn input en daardoor voel ik me echt zelfverzekerd. We zullen het zaterdag als we de baan opgaan pas echt weten, maar ik heb goede hoop. Ik voelde me vandaag in beide omstandigheden [droog en nat] erg sterk en ik denk dat we dit weekend dichter bij het front zitten."

Hamilton wilde vrijdag vooral veel kilometers maken, om zo het nieuwe asfalt uit te proberen. Het circuit heeft eind vorig jaar een nieuwe laag asfalt gekregen, en de Engelsman was tevreden over de aanpassing. "Het voelde geweldig. Dit is een circuit dat bestaat uit bouwstenen. Het gaat erom zoveel mogelijk tijd op de baan door te brengen en stukje bij beetje de omstandigheden en de veranderingen te begrijpen die ze hebben aangebracht aan het oppervlak en aan sommige uitloopstroken."

Russell heeft vertrouwen in W15

Ook George Russell keek met een tweede tijd van de dag redelijk tevreden terug. Hij had zelf lol in de regen. "Eerlijk gezegd was het erg leuk, maar het was wel moeilijk om er iets wijs uit te worden. Elke ronde veranderden de omstandigheden. Dan was het weer aan het spetteren, dan was er weer regen of droogde de baan weer op, maar dat was wel leuk." Over zijn auto was Russell buitengewoon te spreken. "Die voelde erg goed, je moet in dit soort omstandigheden vertrouwen hebben in de auto onder je om elke ronde op de limiet te zitten en dat vertrouwen had ik. Maar we zullen pas zaterdag echt meer weten."

Russell verwacht een ietwat gewijzigd programma in de derde en laatste vrije training. "Normaal gesproken concentreer je je in VT3 op je kwalificatie, maar we zullen nu wat meer tijd moeten besteden aan de race zelf en tegen het einde wat kwalificatieruns doen."