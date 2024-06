Regen speelde op de eerste trainingsdag op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal een grote rol, waardoor de coureurs minder ronden hebben kunnen rijden dan gewenst. Vooral in de eerste oefensessie kon er weinig gereden worden, al klokte Lando Norris in die training wel de snelste tijd. Veel waarde hecht hij er niet aan.

Norris had vooral meer ronden willen rijden toen het droog was. “Je leert nooit genoeg, al hebben we denk ik wel goed geleerd. Onder droge omstandigheden heb ik echter niet genoeg geleerd, toen hebben we denk ik het minste aantal ronden van iedereen gereden. Dat was niet ideaal, maar in de regen hebben we wel een mooi aantal ronden afgewerkt”, aldus de enkelvoudig Grand Prix-winnaar in gesprek met F1 TV. “Het is hier altijd listig, maar al met al was het denk ik een redelijke eerste dag.”

Regen lijkt ook in de rest van het Canadese Grand Prix-weekend een rol te gaan spelen. Norris weet dan ook niet wat hij ervan moet verwachten, al ziet hij McLaren niet als de favoriet op basis van de eerste trainingen. “Op dit moment komen we iets tekort. Ferrari lijkt zeker iets voor te liggen”, aldus Norris. “Ik weet niet waar we precies staan. De omstandigheden veranderen constant, dus het hangt er ook vanaf wanneer je je ronde rijdt. Het verandert steeds, dus ik heb geen idee.”

Piastri: “Dit weer geeft ons ook kansen”

Norris besloot VT2 als laatste. Zijn teamgenoot Oscar Piastri deed het met de zestiende tijd niet veel beter. “Het was een enigszins moeilijke dag met het weer, dus het is lastig te zeggen waar we staan”, reageert de Australiër nuchter op dat resultaat. “Volgens mij zien we er goed uit, al is het lastig te zeggen omdat we niet zoveel hebben kunnen rijden als gewild. Dat is echter voor iedereen hetzelfde.”

McLaren presteert de laatste weken uitstekend in droog weer. Toch zou Piastri het niet erg vinden als het blijft regenen in Montreal. “Ons tempo en onze tijden op de intermediates in VT2 zagen er solide uit, dus dat is positief”, vervolgt Piastri. “In het verleden waren we goed onder dit soort weersomstandigheden, dus dit geeft ons ook mogelijkheden. Onder normale omstandigheden vechten we vooraan, waardoor we meer te verliezen hebben dan anderen. Ik heb er echter vertrouwen in dat we nog steeds snel zijn, ongeacht de omstandigheden.”

