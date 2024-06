Alsof het wisselvallige weer op vrijdag de voorbereiding op de Grand Prix van Canada al niet lastig genoeg maakte, werd Max Verstappen tijdens de tweede training ook nog getroffen door een technisch probleem. De Nederlander was net een paar ronden onderweg toen hij een rokende RB20 de pits binnen stuurde.

“Helaas heb ik niet veel ronden kunnen rijden tijdens de tweede training. Het team vermoedde een elektrisch probleem en riep me daarom naar de pits”, meldt Verstappen na afloop. Er bleek iets mis te zijn met het Energy Recovery System, waardoor er niet meer verder kon worden gereden tijdens de tweede oefensessie. “Het is niet ideaal”, zegt de drievoudig wereldkampioen, die aan het einde van de eerste dag in Montreal achttiende stond in de tijdenlijst. “Ik had graag wat meer ronden gereden. Anderen hebben wat nog meer op een droge en een natte baan kunnen rijden. Dus dit is zeker niet hoe ik het graag gezien had tijdens de tweede training.”

Maar dat het weekend in Canada niet de gewenste start kende, is voor de coureur van Red Bull Racing niet het voornaamste. “Ik denk dat het belangrijker is dat we achterhalen wat er precies gebeurd is en kijken welke implicaties dat voor dit weekend en de rest van het jaar heeft.”

Pérez niet bezorgd

Teamgenoot Sergio Pérez stond aan het einde van de eerste dag tiende in de tijdenlijst. De Mexicaan wijt die positie vooral aan het feit dat anderen hun beste tijd reden op een moment dat de baancondities gunstiger waren. “Het was alles bij elkaar een erg lastige dag door de condities waarin we reden”, kijkt de Mexicaan terug. “Het wordt zaterdag vooral belangrijk om op het juiste moment op de baan te zijn, want we zagen dat het behoorlijk wat verschil kan maken als je niet op het moment aan het pushen bent.”

Pérez zegt op basis van de eerste vrije trainingen nog geen conclusies te kunnen trekken over waar Red Bull in Montreal staat ten opzichte van de concurrentie. “Maar ik denk dat we er wel goed voor staan. We waren alleen niet op het juiste moment op de baan, maar dat is niet iets om erg bezorgd over te zijn. We zullen zaterdag zien waar we echt staan.”

Video: Probleem bij Max Verstappen tijdens VT2 in Canada