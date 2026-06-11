Weerbericht F1 Barcelona: Fysieke uitdaging voor coureurs door hitte
Gaat het weer een hoofdrol spelen tijdens de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië? We vroegen onze partner Weeronline om een verwachting.
Komend weekend staat de Grand Prix van Spanje op het programma op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Waar de regio eerder deze week nog te maken had met enkele buien, is daar tijdens het raceweekend geen sprake meer van. De zon schijnt uitbundig en de temperatuur loopt dagelijks op naar ongeveer 30 graden.
Vrijdag, zaterdag en zondag verloopt het weerbeeld vrijwel identiek. De zon schijnt flink en hooguit af en toe trekt wat sluierbewolking over. Regen wordt niet verwacht. Daarmee krijgen de teams te maken met stabiele, maar vooral hete omstandigheden.
Heet asfalt en zware belasting voor de banden
De hoge temperaturen en uitbundige zon zorgen ervoor dat het asfalt flink opwarmt. De temperatuur van het wegdek kan in de middag oplopen tot ruim boven 50 graden. Dat heeft gevolgen voor de bandenslijtage en maakt bandenmanagement opnieuw een belangrijke factor tijdens de race. Vorig jaar speelde het weer eveneens een rol bij de bandenstrategie en ook dit weekend zullen de teams daar rekening mee moeten houden.
Foto door: Weeronline
Nauwelijks verkoeling door zeewind
Barcelona ligt dicht bij de Middellandse Zee, maar het circuit bevindt zich iets landinwaarts tussen heuvelachtig terrein. Daardoor krijgt een eventuele zeebries weinig kans om voor verkoeling te zorgen. De temperatuur op en rond het circuit kan daardoor ongehinderd oplopen naar tropische waarden.
Hoge zonkracht voor toeschouwers
Voor de vele fans op de tribunes wordt het een weekend waarbij zonnebrandcrème onmisbaar is. De zonkracht bereikt tijdens de middaguren UV-index 8. Een onbeschermde huid kan dan al binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Voldoende water drinken en de schaduw opzoeken zijn daarom geen overbodige luxe.
De race start zondagmiddag onder een vrijwel strakblauwe hemel bij een temperatuur van rond 30 graden. Tijdens de race zakt de zon langzaam wat lager, maar van echte afkoeling is nauwelijks sprake. Het belooft daarmee een zonnige, droge en vooral hete Grand Prix van Spanje te worden.
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