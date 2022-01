VodafoneZiggo maakt prijzen Viaplay-abonnement voor F1 bekend

VodafoneZiggo heeft laten weten dat nieuwe en bestaande klanten de eerste vier maanden 5 euro per maand gaan betalen voor een Formule 1-abonnement. Dit komt neer op 20 euro. Daarna wordt het bedrag verhoogd naar 9,99 euro per maand, wat nog steeds 4 euro minder is dan het bedrag dat Viaplay vorig jaar bekendmaakte. De online streamingsdienst liet toen weten dat een abonnement 13,99 euro ging kosten, maar al vrij snel werd duidelijk dat diverse providers met kortingen zouden komen.

Naast VodafoneZiggo heeft KPN inmiddels ook aangekondigd op welke kortingen hun klanten kunnen rekenen. Mensen die nu overstappen en dus nieuwe klant worden bij KPN kunnen alle Grands Prix van het F1-seizoen 2022 gratis bekijken. Bestaande KPN-klanten gaan 9,99 euro betalen, maar kunnen nog eens 5 euro korting krijgen bij een combinatie van vast internet en een mobiel abonnement.

Viaplay zendt komende drie jaren Formule 1 uit

Viaplay is onderdeel van Nordic Entertainment Group, een Zweedse partij die de Formule 1-rechten van Ziggo Sport heeft overgenomen. Tot en met in ieder geval 2024 wordt de koningsklasse op deze zender uitgezonden. Viaplay heeft besloten bijna een compleet nieuw presentatieteam neer te zetten, alleen Giedo van der Garde en Tom Coronel verhuizen mee naar de nieuwe zender. Het duo gaat samen met Christijan Albers de analyses verzorgen. Amber Brantsen, voormalig presentatrice bij de NOS, neemt de rol van Rob Kamphues over. Stephane Kox vervangt Jack Plooij als pitreporter. Het stemgeluid van Olav Mol wordt vervangen door Nelson Valkenburg en co-commentator Melroy Heemskerk. Jos Verstappen treedt op als expert op locatie, samen met drie anderen.

Internationale experts op locatie, Max Verstappen ambassadeur

Het Nederlandse team krijgt namelijk ondersteuning van drie internationale experts. Mika Hakkinen, de wereldkampioen van 1998 en 1999, gaat samen met voormalig Formule 1-coureur David Coulthard en Le Mans-icoon Tom Kristensen de analyses op locatie verzorgen. Max Verstappen heeft de handen ineen geslagen met Viaplay en wordt de officiële ambassadeur van de online streamingdienst. Viaplay heeft laten weten dat er exclusieve content gemaakt wordt over de regerend wereldkampioen.