Formule 1 in 2022 gratis te zien voor nieuwe KPN-klanten

De Formule 1-races worden vanaf maart uitgezonden op Viaplay. De zender is onderdeel van de Nordic Entertainment Group (kortweg NENT), een Zweedse partij dat de rechten vooralsnog de komende drie seizoenen in handen heeft. Eerder maakte Viaplay al bekend dat een abonnement 13,99 euro gaat kosten, maar wie nu overstapt naar KPN kan in 2022 gratis de Grands Prix bekijken. Bestaande klanten gaan eerst 9,99 euro betalen, maar kunnen bij een combinatie van vast internet en een mobiel abonnement nog eens 5 euro extra korting krijgen.

“Sinds de bekendmaking van de samenwerking met Viaplay is de belangstelling van zowel bestaande als nieuwe klanten erg groot”, zegt Jochem de Jong director partnerships bij KPN. “We zijn blij hen te kunnen verwelkomen met een aantrekkelijk aanbod als startschot van het nieuwe F1-seizoen, met nog meer races, spanning en nu ook voordelig kijkplezier met Viaplay.”

De Formule 1-rechten lagen de afgelopen jaar bij Ziggo Sport, maar verloor deze aan NENT. Eind 2021 werd bekendgemaakt dat Olav Mol en Jack Plooij niet aan de slag gaan bij de online streamingdienst, maar vervangen worden door Nelson Valkenburg en co-commentator Melroy Heemskerk. Amber Brantsen neemt de presentatie van het programma voor haar rekening, terwijl Stephane Kox aan de slag gaat als pitreporter op locatie. Analisten Tom Coronel en Giedo van der Garde verhuizen wel mee van Ziggo Sport naar Viaplay en krijgen met Christijan Albers een nieuwe collega. Als internationale experts zijn Mika Hakkinen, David Coulthard en Tom Kristensen aangetrokken.

Max Verstappen ambassadeur van Viaplay

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen wordt de officiële ambassadeur van Viaplay. De nieuwe rechtenhouder liet eerder weten met deze samenwerking ‘een uniek kijkje te geven in het leven van Verstappen’ en is voornemens veel exclusieve content te maken rondom de wereldkampioen. Vader Jos Verstappen wordt als expert collega van Hakkinen, Coulthard en Kristensen.

Naar verluidt maakt VodafoneZiggo vandaag ook enkele kortingen op het Formule 1-pakket bekend.