VIDEO: Verstappen deelt eetgeheimen: "Kon 's ochtends nooit eten"

“Ik ontbijt niet”, antwoordt Verstappen op de vraag hoe zijn ontbijt er op een normale dag uitziet. “Van kleins af aan kon ik ’s ochtends nooit eten”, geeft hij als reden hoe dat erin is geslopen. Nu heeft de coureur van Red Bull Racing daar een passend dieet bij gevonden: intermittent fasting. Dat houdt in dat Verstappen iedere dag tussen bepaalde uren niet eet en dat hij zijn maaltijden binnen een tijdsbestek van een bepaald aantal uren nuttigt. “Dus ik ontbijt gewoon niet, maar dan neem ik in plaats daarvan een iets grotere lunch”, legt hij uit.

Dat dieet helpt Verstappen om op gewicht te blijven, iets wat cruciaal is in de Formule 1. Een coureur mag natuurlijk niet te zwaar zijn en als relatief lange coureur betekent dit dat hij echt op zijn gewicht moet letten. “Mijn ideale gewicht is 74, 75 kilogram”, vertelt hij. In dat geval weegt hij met zijn helm, overall en het stoeltje net tachtig kilogram, het minimumgewicht van de coureur met zijn stoeltje.

Ook komt in het gesprek ter sprake dat Verstappen niet houdt van warme dranken als koffie en thee en waarom hij weinig heeft met eten koken. Daarnaast vertelt de negenvoudig Grand Prix-winnaar aan Evers dat hij geregeld Nederlandse snacks laat brengen voor in de frituur.

VIDEO: Verstappen in gesprek met Evers over eten en drinken