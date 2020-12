Duwt Liberty Perez richting Red Bull om GP Mexico te behouden?

Zondag wist Sergio Perez voor het eerst in zijn tien seizoenen tellende F1-carrière een overwinning te pakken. Hij hield zijn hoofd koel tijdens de Grand Prix van Sakhir en bekroonde een geweldige inhaalrace met een prachtige zege, nadat hij in de eerste ronde nog in de rondte werd getikt door Charles Leclerc. De overwinning van Perez werd groots gevierd in Mexico-Stad, waar men met vlaggen en toeters een ode bracht aan hun nationale favoriet. Maar de huidige Racing Point-coureur moet aan het eind van het seizoen vertrekken bij het team en heeft nog altijd geen onderdak weten te vinden.

Perez’ beste kans op een stoeltje voor 2021 is bij Red Bull Racing, dat vooralsnog alleen Max Verstappen heeft bevestigd voor volgend seizoen. Over de plek van Alexander Albon is nog geen besluit genomen, nadat de Britse Thai dit seizoen maar weinig overtuigende resultaten wist te boeken en bovendien te vaak niet in de buurt van Verstappen kon blijven. Red Bull heeft toegegeven dat het alternatief, als dat nodig is, buiten de deur gezocht wordt en in dat geval is Perez een van de grote favorieten. Dat geldt zeker na de overwinning in de Sakhir Grand Prix. Wat bijdroeg aan de verdere verspreiding van geruchten is het gesprek dat Perez zaterdag met Red Bull-adviseur Helmut Marko had, hoewel de Mexicaan benadrukte dat hier absoluut geen contractbesprekingen plaatsvonden.

Perez weet dat Red Bull zijn laatste kans is op een plekje in de F1 in 2021 en mogelijk krijgt hij daarbij steun van een partij van wie hij dat niet verwacht: F1-eigenaar Liberty Media. De Grand Prix van Mexico keert namelijk terug op de kalender na het coronajaar 2020. De race werd na een lange onderbreking in 2015 voor het eerst weer georganiseerd en de bezoekersaantallen zijn enorm, terwijl de organisatie jaar na jaar de prijs krijgt voor beste racepromotor. Maar heeft men in Mexico nog wel zin in een F1-race als Perez ondanks zijn knappe overwinning in 2021 niet meer op de grid staat?

Deze vraag zal bij commerciële rechtenhouder Liberty ongetwijfeld ook spelen en het is dan ook niet uit te sluiten dat het hoofdkantoor in Londen een belletje heeft gepleegd of gaat plegen met de fabriek van Red Bull in Milton-Keynes. Het is ten slotte niet alleen de carrière van Perez die op het spel staat, maar ook de relatie van de Formule 1 met een land dat de afgelopen jaren meer en meer interesse begon te tonen in de sport. Er lijkt een complex spel gespeeld te worden. Hoe het gaat aflopen, is nog onduidelijk, maar het lijkt vast te staan dat er op relatief korte termijn knopen worden doorgehakt. Het besluit van Red Bull belooft in de nasleep van de GP van Abu Dhabi te komen.