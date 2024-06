VIDEO: ERS-probleem houdt Verstappen in pitbox tijdens tweede training

Bij de start van de tweede vrije training was Max Verstappen nog gretig om in actie te komen op het Circuit Gilles-Villeneuve, maar veel tijd heeft hij niet kunnen doorbrengen op de baan. Ongeveer halverwege de sessie meldde de Nederlander zich met een probleem in de pits, terwijl hij via de boordradio verklaarde een rookgeur te ruiken. Na onderzoek van Red Bull Racing is gebleken dat de RB20 kampt met een probleem met het ERS-systeem, waardoor er in de pitbox hard gesleuteld wordt aan de bolide van de regerend wereldkampioen. Verstappen moet de rest van de sessie echter toekijken en is dan ook al vroegtijdig omgekleed.