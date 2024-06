VIDEO: Ferrari stuurt Leclerc weg op verkeerde banden in VT2 F1 Canada

Doordat er in de openingsfase van de tweede vrije training voor de GP van Canada wat druppels vielen, keerden veel coureurs op softs na een installatieronde al terug in de pits. Charles Leclerc begon wat later aan zijn sessie en werd meteen op intermediates weggestuurd, maar daarvoor kunnen hij en zijn werkgever Ferrari nog een onderzoek van de stewards verwachten. F1-teams mogen hun coureurs pas uitrusten met intermediates en full wets als de sessies officieel nat is verklaard en dat gebeurde pas nadat Leclerc al onderweg was op de gegroefde banden met groene markeringen.