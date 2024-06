Alonso bovenaan na natte vrijdag in Canada, pech voor Verstappen

Na een natte eerste training werd er meer regen verwacht tijdens de tweede oefensessie in Montreal. Een flink aantal coureurs stond dan ook te popelen om de baan op te gaan, voordat het licht aan het einde van de pitstraat op groen was gezet. Onder aanvoering van Max Verstappen reed een groepje van negen coureurs op slicks het Circuit Gilles Villeneuve op. Echter, terwijl zij voor het rode licht stonden te wachten begon het steeds harder te regenen. Het duurde dan ook niet lang voordat zij zich weer in de pits meldden.

Charles Leclerc, winnaar van de vorige race in Monaco, had het even aangekeken en reed op intermediates naar buiten. Alleen mocht hij die band op dat moment nog niet gebruiken, omdat de baan nog niet nat was verklaard - dat gebeurde korte tijd later pas. De racedirectie verwees de zaak door naar de stewards en Ferrari riep Leclerc meteen terug naar de pits.

Nadat de regen weer was afgenomen, werd er weer volop gereden op de slicks. Fernando Alonso was van iedereen het snelst onderweg op droogweerbanden. De Aston Martin-coureur voerde het tempo gestaag op om uiteindelijk op een 1.15.810 uit te komen. George Russell bracht zijn Mercedes naar de tweede tijd, maar was met een 1.16.273 al bijna een halve seconde langzamer dan Alonso, die vorig jaar nog tweede was in de Grand Prix van Canada. Lance Stroll stuurde de andere Aston Martin ondertussen naar de derde tijd. Met een 1.16.262 was hij bijna een tiende sneller dan Leclerc op de medium was gegaan.

Op sommige momenten regende het iets harder, waardoor het oppassen bleef. Zo gleed Kevin Magnussen op spectaculaire wijze van de baan bij de chicane, waarna hij via het gras zijn weg kon vervolgen. Ook schoot een hele batterij coureurs rechtdoor bij de hairpin.

Verstappen werd intussen getroffen door technische pech. De regerend wereldkampioen stuurde een rokende Red Bull de pits binnen als gevolg van een probleem met het Energy Recovery System. Terwijl een geel lint voor de auto werd gespannen, werd Verstappen verzocht om voorzichtig uit zijn bolide te springen, omdat deze mogelijk elektrisch geladen was. Nadat de auto veilig was verklaard, gingen de monteurs er gelijk mee aan de slag, al was al snel duidelijk dat de training voor Verstappen, die op dat moment nog maar vier ronden gereden had, ten einde was.

De sessie was halverwege toen het weer harder begon te regenen, waarop iedereen naar de pits terugkeerde. Na tien minuten wachten keerden de eerste coureurs vervolgens op intermediates terug op de baan. Snellere tijden werden er natuurlijk niet meer gereden, waardoor Alonso de eerste dag in Canada bovenaan afsloot, voor Russell, Stroll en Leclerc. Daniel Ricciardo completeerde de top-vijf en Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Sergio Pérez vonden zichzelf eveneens in de bovenste helft van de tijdenlijst terug. Lando Norris was hekkensluiter op de vrijdag.

Het Formule 1-weekend in Canada gaat zaterdag om 18.30 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training. De kwalificatie is daarna om 22.00 uur.

