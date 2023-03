Eind 2021 verloor Ziggo Sport de Formule 1-televisierechten aan Viaplay en dat bedrijf besloot een nieuwe start te maken met andere commentatoren. Het vertrouwde geluid van Olav Mol werd ingeruild voor dat van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Mol wist wel de radiorechten voor 2022 binnen te halen. Op deze manier konden mensen alsnog F1 bekijken en beluisteren met zijn stemgeluid. Mol was van plan om het contract met FOM te verlengen, maar daar stak Viaplay een stokje voor. Zij hebben vanaf dit F1-seizoen naast de televisierechten ook de radiorechten in handen, dit tot verbazing van Mol.

Hoe de Nederlandse F1-fan denkt over de verslaggeving: Resultaten kijkonderzoek: Wisselende reacties op eerste jaar F1 bij Viaplay

"Op 10 januari was ik nog in Londen bij het FOM om daar te praten over de radiorechten", zegt hij tegen NU.nl. "Toen werd mij al wel verteld dat er mogelijk kapers op de kust waren. Op 1 februari kreeg ik te horen dat het contract niet werd verlengd. Vier minuten nadat ik dat te horen had gekregen, heb ik het FOM gebeld met de vraag of ik de Belgische rechten kon kopen."

Mol heeft het gevoel dat de Nordic Entertainment Group (NENT) dit puur doet om hem naar eigen zeggen monddood te maken. "Ik zou geen reden kunnen verzinnen waarom ze anders de rechten hebben gekocht", gaat de commentator verder, die de schuld niet bij de Nederlandse tak van Viaplay legt. "Zij hebben hier natuurlijk niets mee te maken. Dit is in Scandinavië besloten. Ik vind het bijzonder. Ik heb nog nooit gehoord dat een televisiezender last heeft van een radiozender. Om mijn commentaar optimaal te kunnen volgen, heb je ook de beelden op tv nodig. Dus volgens mij botst het niet."

Wel werd woensdagochtend bekendgemaakt dat Grand Prix Radio, het radiostation van Mol, de Belgische F1-radiorechten heeft bemachtigd en op dezelfde voet verder kan. Wat Viaplay met de nieuwe rechten gaat doen, is nog niet bekend.

F1-update: Red Bull favoriet na Bahrein-test, Verstappen snapt Mercedes