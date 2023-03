Afgelopen jaar maakte Nyck de Vries in Monza al zijn debuut in de Formule 1, maar voor 2023 is het hem eindelijk gelukt om een fulltime zitje te bemachtigen. Aan de zijde van Yuki Tsunoda krijgt hij dit jaar de kans bij AlphaTauri, waarvoor hij afgelopen week anderhalve dag testte tijdens de wintertest in Bahrein. De Nederlander was een van de productiefste rijders van de test, waarmee hij heeft gepoogd om zichzelf optimaal voor te bereiden op het aanstaande seizoen, dat komend weekend van start gaat met de Grand Prix van Bahrein. Dat is voor zijn gevoel heel aardig gelukt, zo stelt De Vries in een vooruitblik op de openingsrace van 2023.

"Ik voel me absoluut klaar voor de eerste race van het jaar. Oktober vorig jaar wist ik zo ongeveer dat ik op de grid zou staan, dus de aanloop en de voorbereiding is lang geweest. Ik heb dus enorm uitgekeken naar dit moment, niet alleen de laatste vijf of zes maanden, maar eigenlijk mijn hele leven al. Ik ben er voor mijn gevoel dus helemaal klaar voor", vertelt De Vries. Hij verwacht overigens niet dat hij voor de start van de eerste race op de grid een ander gevoel gaat krijgen dan bij zijn eerdere raceavonturen. "Als je in de auto zit en de motor is opgestart, dan ben je alleen en is het heel stil. Je bent alleen met de auto", verklaart hij dat. "Ik denk niet dat het heel anders gaat voelen. Het is eerder het hele circus eromheen dat in de aanloop naar en tijdens het weekend mogelijk iets anders voelt."

Tijdens de test leken AlphaTauri en De Vries zich niet te richten op het rijden van snelle rondetijden. Teamgenoot Yuki Tsunoda klokte op de laatste dag nog de zesde tijd, maar De Vries vond zichzelf terug op de veertiende stek in de gecombineerde ranglijst. Hij is tevreden over het verloop van de test, waarin hij en het team eigenlijk het hele geplande programma hebben afgewerkt met de AT04. Die nieuwe bolide is een doorontwikkeling van de AT03 en mede daardoor kon De Vries niet veel verschillen opmerken. Toch is er één factor van onzekerheid: de plek van AlphaTauri in de pikorde. "Het is moeilijk om daar zicht op te krijgen, want het middenveld lijkt heel krap te zijn. Met twee tienden van een seconde kan je flink omhoog klimmen of naar beneden vallen, en waarschijnlijk verschilt het van weekend tot weekend. Dat is dus een uitdaging, maar we gaan natuurlijk ons best doen."

Video: Nyck de Vries blikt terug op de wintertest in Bahrein