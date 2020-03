Wat verwachten wij van het Formule 1-seizoen 2020 - Deel 1

In de aanloop naar het laatste jaar onder de huidige reglementen zijn alle ogen gericht op twee mannen: Lewis Hamilton en Max Verstappen. Gaat de Brit het onaantastbaar geachte record van Michael Schumacher ervaren, of wordt de Red Bull-coureur gekroond tot jongste wereldkampioen ooit? Dit en meer bespreken we met ons redactiepanel bestaande uit Erwin Jaeggi, Ronald Vording en Casper Bekking.

Wordt Verstappen dit jaar wereldkampioen?

EJ: Mercedes is dit jaar de grote favoriet. Niet alleen om het simpele feit dat zij de afgelopen zes jaar wereldkampioen zijn geworden, maar zeker ook omdat het team uit Brackley nog altijd niets van haar scherpte lijkt te hebben verloren. Het mag dan nog niet helemaal zeker zijn of het innovatieve DAS-systeem van Mercedes ook gebruikt mag worden in de races, maar dat het team na zoveel jaren van dominantie nog met zo'n ontwikkeling op de proppen komt, laat in elk geval zien dat alles op alles wordt gezet om aan de kop van het veld te blijven.

Dat gezegd hebbende, Red Bull heeft de auto afgelopen winter weer verder verfijnd, terwijl ook motorleverancier Honda een aardige stap lijkt te hebben gezet met de motor. Tel daarbij op Max Verstappen die elke race het onderste uit de kan haalt en een serieuze gooi naar de wereldtitel van de Limburger is op voorhand niet uit te sluiten.

RV: Dat is voor velen ‘the one million dollar question’. Het is een tikkeltje saai, maar persoonlijk zou ik Mercedes nog altijd als favoriet bestempelen. Ik vind het vooral lovenswaardig hoe ze – ook bij stabiele reglementen – steeds blijven innoveren. Ze lijken de concurrenten steevast een stapje voor te zijn. Ook nu weer met het DAS-systeem. Tegelijkertijd heb ik wel meer vertrouwen in de combinatie Verstappen-Red Bull dan voorheen, dat straalt er in de paddock trouwens ook vanaf.

Rationeel gezien staan de zaken er nu aantoonbaar beter voor dan voorheen. Verstappen heeft zich iets verder ontwikkeld, Honda heeft stappen gemaakt en de stabiele reglementen hebben Adrian Newey ook de kans gegeven om alles nu wél voor elkaar te krijgen. Ik zie Red Bull dus als voornaamste uitdager, maar Mercedes blijft de benchmark. Aan Verstappen om die verhoudingen gaandeweg om te draaien en er een echte titelstrijd van te maken. Dat zou in ieder geval een droomscenario voor de sport zijn: de gevestigde orde (Hamilton) tegen één van de kroonprinsen (Verstappen). Daar zou Liberty, evenals veel fans, ongeacht de uitkomst meteen voor tekenen.

CB: Ik ben bang van niet. De voortekenen zijn positief na de goede tweede seizoenshelft (zoals elk jaar) en de solide wintertest. Toch denk ik dat Mercedes nog altijd de beste kaarten in handen heeft. Bovendien heeft Lewis Hamilton de afgelopen jaren duidelijk aangetoond een perfecte kampioenschapsrijder te zijn: winnen als het kan, maximaliseren op de andere dagen. Daarnaast denk ik dat de rol van tweede rijder wel eens heel belangrijk kan worden. De vraag is wie er constanter gaat presteren en het vaakst de buffer vormt tussen zijn teamgenoot en de concurrentie: Valtteri Bottas of Alexander Albon. Op basis van ervaring neig ik te stellen dat de Fin vaker belangrijke punten kan wegkapen dan de jonge Red Bull-piloot. Ik denk dat Verstappen zijn beste jaar tot nu toe tegemoet gaat, maar dat de wereldtitel nog een brug te ver is.

Speelde Ferrari verstoppertje in Barcelona of hebben ze echt problemen?

EJ: Alle teams speelden tijdens de wintertests in Barcelona in meer of mindere mate verstoppertje, maar bij Ferrari was men wel heel erg huiverig om ook maar iets te laten zien. De Italianen hebben van de afgelopen jaren geleerd dat snel zijn tijdens de tests niets oplevert, behalve hoge verwachtingen die niet kunnen worden ingelost, wat dan weer tot het nodige interne gedonder leidt. Dus ja, Ferrari speelde zeker verstoppertje, maar ze lijken daarentegen ook wel echt problemen te hebben. De prestaties van de SF1000 zouden tegenvallen en de sfeer in de fabriek zou momenteel niet best zijn.

Maar mochten de resultaten in de eerste races inderdaad niet verheffend zijn, dan is dat misschien nog wel een 'blessing in disguise'. De schikking die met de FIA is getroffen, heeft behoorlijk wat kwaad bloed gezet bij de concurrentie, dus allicht doet de Scuderia er maar beter aan om niet al te veel aandacht te trekken op het circuit. Teambaas Mattia Binotto zei zelf al dat de focus volledig naar 2021 gaat zodra geconstateerd wordt dat 2020 niet het seizoen van Ferrari wordt. Het voornaamste doel lijkt daarmee vooral te zijn om vanaf volgend jaar weer als titelkandidaat mee te doen, met dan de inmiddels door de wol geverfde Charles Leclerc als vooruitgeschoven pion.

RV: Eerlijk gezegd dacht ik daar in eerste instantie wel aan, een sterk staaltje verstoppertje spelen. De media-uitingen die we in Barcelona tot ons namen, zag ik als onderdeel van dat spel. Maar alhoewel ik nog steeds denk dat ze lang niet het achterste van hun tong hebben laten zien, zet ik Ferrari wel op plek drie in de voorspelde hiërarchie. Dat Mattia Binotto intern een mail zou hebben verstuurd waarin het personeel wordt gewaarschuwd voor een povere seizoenstart, past bij dat beeld.

Heel verrassend is het trouwens niet. Ferrari moest het vorig jaar immers hebben van een superieure motor. Maar de FIA-schikking maakt duidelijk dat Ferrari de grijze gebieden niet meer op dezelfde manier kan benutten. Tel daar het enorme downforceprobleem van 2019 bij op en je zit in een lastig parket. Iedereen uit Maranello roept dat de SF1000 significant meer downforce heeft dan diens voorganger. Maar of dat genoeg is om met een sterk totaalpakket op de proppen te komen, durf ik in dit stadium nog te betwijfelen. Bovendien heeft Ferrari ook nog wat andere zaken aan het hoofd.

CB: Ferrari gaat volgens mij een zeer lastig jaar tegemoet. Naast de baan misschien nog wel meer dan op het asfalt, gezien de enorme rel rondom de ‘geheime’ schikking met de FIA over de motor van 2019. En dergelijke zaken gaan op het circuit ongetwijfeld gemerkt worden. Er is een stabiele, rustige omgeving nodig om optimaal te presteren. Nou is dat met zoveel Italianen in dienst sowieso al lastig, maar alle commotie op de achtergrond zal zeker niet helpen.

De Scuderia had vorig jaar niet de beste wagen maar profiteerde op bepaalde momenten van het surplus aan vermogen. Voor 2020 is de filosofie aardig overhoop gegooid in de hoop meer downforce te genereren om het mindere motorvermogen te compenseren. Voordat het hele pakket daar op orde is, zijn we weer een tijdje verder. Ik verwacht niet dat de scharlakenrode bolide in de middenmoot rondspartelt en er zal ook vast nog wel een Grand Prix gewonnen worden (in de tweede seizoenshelft) maar ik denk dat Mercedes en Red Bull de dienst uit gaan maken.

Welk team wordt de verrassing van het jaar?

EJ: Dan ga ik voor AlphaTauri. Achter Mercedes, Red Bull en Ferrari verwacht menigeen een gevecht tussen McLaren, Renault en Racing Point voor de titel best-of-the-rest. Mogelijk gaat echter ook het voormalige Toro Rosso zich in deze strijd mengen. Het kleine Italiaanse team heeft net een van zijn beste seizoenen ooit achter de rug en wil het dit jaar nog beter gaan doen. Teambaas Franz Tost ambieert een plekje bij de eerste vijf in het constructeurskampioenschap en daar zou het Red Bull-zusje zomaar eens in kunnen slagen, dankzij de verbeterde Honda-krachtbron en twee rappe coureurs die tot op het bot gemotiveerd zijn.

RV: In negatief opzicht lijkt Haas tamelijk hoge ogen te gooien. De formatie van Guenther Steiner lijkt het lek nog altijd niet echt boven te hebben en beschikt ogenschijnlijk ook niet over het meest getalenteerde rijdersduo van de grid. Juist door de extravagante teambaas heeft Haas voor buitenstaanders wel een hoge gunfactor, maar goed: dat volstaat vanzelfsprekend niet in topsport. Er is meer nodig.

In positief opzicht luidt Racing Point het makkelijkste antwoord. Maar is het dan nog wel verrassend? Omdat het een regelrechte kopie van de Mercedes W10 betreft eigenlijk niet. Anderzijds lijken ze een voorname gegadigde voor P4 bij de constructeurs en zou dat wel een enorme stap voorwaarts betekenen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast ben ik vooral benieuwd naar McLaren. Dat team leek zich in Barcelona nog een heel klein beetje te verstoppen. Dus waar staan zij ten opzichte van Racing Point en in hoeverre is het gat met de drie topteams verkleind? Het zijn vragen die nu nog niet te beantwoorden zijn, maar die wel uitermate interessant worden naarmate het seizoen vordert.

CB: Racing Point. Al is het de vraag in hoeverre het een verrassing genoemd mag worden dat zij met een roze Mercedes W10 goed zullen presteren. Tijdens de wintertests zagen Sergio Perez en Lance Stroll er al snel en constant uit. De concurrentie is niet erg blij met de aanpak van het in Silverstone gevestigde team maar het is wel slim. Met Perez beschikt Racing Point over een bewezen snelle rijder die heel wat punten kan binnenhalen. Teamgenoot Lance Stroll is wat minder constant maar kan met een betere wagen onder zijn bips eindelijk laten zien wat hij echt in zijn mars heeft.

Erwin (1981) schrijft al meer dan vijftien jaar over de Formule 1 en heeft vele Grands Prix bijgewoond. Dit jaar reist hij af naar Australië, Zandvoort, Monaco, Frankrijk, Hongarije, Singapore, de Verenigde Staten en Abu Dhabi. Ronald (1994) heeft zich de afgelopen jaren bij GPUpdate.net en Motorsport.com ontwikkeld tot F1-expert en reist dit jaar ook de hele wereld over. Hij bezoekt de races in Bahrein, Zandvoort, Spanje, Oostenrijk, België, Italië, Rusland en Mexico. Casper (1986) schrijft eveneens al meer dan vijftien jaar over de autosport en stuurt als hoofdredacteur het team van journalisten aan.