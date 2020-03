Agressie moet Bottas helpen om Hamilton te verslaan

Bottas is al drie jaar teamgenoot van Lewis Hamilton bij de fabrieksformatie van Mercedes, maar de Fin heeft het grootste deel van de tijd de tweede viool gespeeld. Afgelopen seizoen begon Bottas sterk, maar verderop in het seizoen speelden contractonderhandelingen hem parten waardoor de coureur uit Nastola niet optimaal presteerde. Dat soort randzaken mogen in 2020 niet meer meespelen, bovendien heeft Bottas zichzelf aangeleerd om ieder weekend met een zo agressief mogelijke instelling te rijden.

Gevraagd of een agressieve instelling hem kan helpen bij het verslaan van Hamilton, zei Bottas: “De mentale instelling van een coureur speelt een heel grote rol. Wat je ook doet en welke instelling je ook hebt, je moet altijd 100 procent zijn om alles uit jezelf te halen. Daar moet je alles voor doen, maar het is een individueel proces. Het hebben van een agressieve instelling werkt goed voor mij. Ik vind manieren om die instelling te verbeteren en het maakt niet uit wat ik er nu over zeg, maar dat plan staat op zichzelf. We moeten zien hoe het seizoen gaat verlopen, maar ja, ik moet op de een of andere manier ieder weekend mijn piek bereiken. Dat is voor mij het doel dit seizoen, ik moet ontdekken hoe ik dat elk weekend moet doen.”

Met stevige bewoordingen liet Lewis Hamilton afgelopen winter weten dat hij zich opnieuw uit zou vinden en ‘als een machine’ wil presteren. “Maar voorlopig lijkt hij nog hetzelfde als voorheen”, beschreef Bottas desgevraagd. “Hij is natuurlijk erg snel, beschikt over enorm veel talent, werkt hard met het team en hij gaat geen uitdaging uit de weg. Hij heeft in de Formule 1 heel veel bereikt wat betreft races en kampioenschappen, er bestaat voor mij geen twijfel over dat hij meer wil. Maar ik ben ook hongerig om mijn doelen te halen. Ik houd er niet zo van om daarover te praten, ik laat het liever op het circuit zien.” Voor Bottas, wiens contract aan het eind van het jaar opnieuw afloopt, is het wederom zaak om Hamilton te verslaan. “Dat is de beste vergelijking die je kunt hebben. Niet als het gaat om de test, maar wel als het gaat om het racen. Als ik mijn doel wil bereiken, ik wil wereldkampioen worden, dan zal ik mijn teamgenoot ook moeten verslaan. Dat zorgt ervoor dat de focus daarop moet liggen, maar ik zal me vooral op mezelf focussen.”

Bottas reed in Barcelona net als Hamilton met het DAS-stuursysteem

Met medewerking van Luke Smith