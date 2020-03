Coronel over nieuw Zandvoort: "Je rijdt tegen een zwarte muur aan"

"Vreemd. Heel vreemd", reageert Coronel als hij door Motorsport.com wordt gevraagd naar zijn eerste ervaring op het vernieuwde circuit. Nog voor de formele opening met onder meer Max Verstappen mocht hij zijn eerste rondjes op het verbouwde duinencircuit al rijden. De ingrepen die hij onderweg tegenkwam, kunnen op zijn goedkeuring rekenen. Vooral de kombochten maakten indruk. "Ik reed ineens tegen een zwarte muur aan in de Hugenholtz. Ik had echt zoiets van 'wow, wat is dit'. Ik heb verder ook geen verstand van kombochten en weet niet hoe je ze precies moet nemen, dus dat was echt wel even raar."

Bij de veelbesproken Luyendykbocht bekroop Coronel ongeveer hetzelfde gevoel. "Ik dacht weer 'wow, wat is dit'. Maar goed: ik denk dat de naam nu wel helemaal past bij dat type bocht. Die bocht loopt qua banking echt vlak omhoog, terwijl de Hugenholtz veel meer in een kommetje ligt. Als je daar in de Luyendyk gaat staan en niet goed oplet, dan glij je gewoon weg hoor. Hij is achttien graden, dus echt wel serieus steil. Dat was wel echt heel gaaf om mee te maken."

Vanuit rijdersoogpunt is het nieuwe circuit dus subliem, maar hoe zit dat straks met het schouwspel voor kijkers en dan met name met alle zorgen over het inhalen. "De DRS kan natuurlijk eerder open, waardoor het rechte stuk eigenlijk een stuk langer wordt. En we krijgen allerlei bandenverschillen in de Formule 1, Zandvoort is sowieso echt een bandencircuit en een behoorlijke bandenvreter. Dat helpt natuurlijk altijd wel, dan wordt er zeker ingehaald. En weet je, in Monaco daar wordt zeker niet ingehaald. Dat circuit is gewoon te smal. Maar op Zandvoort kun je echt wel inhalen hoor, ik kan je wel een paar puntjes laten zien waar je er op de verrassing naast kunt duiken. En dan nog maar eens zien wie instuurt."

Bekijk hierboven het hele item met Tom Coronel over het vernieuwde Circuit Zandvoort en zijn eerste ervaringen op de baan.